Megdőlt a budapesti napi melegrekord!

Szombaton megdőlt a fővárosi napi melegrekord - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-vel.



Mint írták, mostanáig ezen a napon 18,9 Celsius-fok volt a legmagasabb hőmérséklet, amelyet a fővárosban mértek. Ezt először 1920-ban, majd 1998-ban is rögzítették. Most viszont a II. kerületben 19,3 fokig melegedett a levegő, így ez lett az új március 4-iki melegrekord.



Az országos rekord beállításához is kevesebb mint fél fok kellett. Az országban a Somogy megye déli részén fekvő Babócsán volt a legmelegebb, ahol 21,2 fokig melegedett fel a levegő. 2001. március 4-én viszont melegebb volt a Baja melletti Csávolyon, akkor 21,6 fokot rögzítettek. A meteorológiai szolgálat most is megjegyezte, hogy a sokévi átlag szerint a 20 fok fölötti csúcsértékek május első felére jellemzőek.



Legutóbb a tél utolsó napján, február 28-án dőlt meg az országos és fővárosi napi melegrekord is.



Szombat késő estétől viszont nyugat felől hidegfront közelít. Ennek hatására vasárnap - szombathoz képest - már mérséklődik a nappali felmelegedés, de a hőmérséklet még így is jócskán az ilyenkor megszokott fölött marad.



Az előrejelzés szerint vasárnap többnyire erősen felhős idő várható. A déli órákig elsősorban a középső és a keleti országrészben valószínű helyenként kisebb csapadék. Délutántól délnyugat felől egyre többfelé várható eső, záporeső, egy-egy zivatar sem kizárt. A kiterjedt csapadék a Tiszántúlt várhatóan csak este éri el. Legkisebb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon eshet. A légmozgás gyakran élénk helyenként erős is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-10, a legmagasabb hőmérséklet 12-18 fok között valószínű.