Másodfokú figyelmeztetés - 90 km/óránál is nagyobb szelet kap a megye és 15 fok is lehet

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére hétfő éjfélig



Győr-Moson-Sopron megye - A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t.



Csapadék: az Északi-középhegység térségében a ma esti óráktól a hétfő hajnali órákig síkvidéken havazás valószínű (lepel-3 cm, Borsod megye északnyugati részén esetleg efelett), amely egyre inkább havasesőbe, esőbe vált át a hétfő reggeli órákban. Kis területen északkeleten átmeneti ónos eső nem zárható ki.



Szél: vasárnap délutántól, kora estétől előreláthatólag gyakrabban az éjféli órákig a Dunántúl északnyugati felén, északi részein viharos (60-85 km/h) széllökések kísérhetik a délnyugati szelet. Az éjszaka második felében átmeneti gyengülést követően, hétfő délelőttől, éjfélig a Dunántúl északnyugati, nyugati részein gyakrabban 70 km/h feletti, illetve időnként egy-egy 85-90 körüli vagy akár efeletti széllökés valószínű.



Országos előrejelzés hétfőig



Eleinte borult lesz az ég, majd délnyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Délután, este inkább magas-szintű felhők lesznek az égen. Reggel, délelőtt hozzávetőlegesen a Budapest-Békéscsaba vonaltól északra lehet többfelé eső, az ÉK-i határszélen reggel havazás is. Délután már csak helyenként fordulhat elő kisebb eső. A déli szél erős, a Dunántúlon nagy területen viharos lesz, a Kisalföldön 100 km/h-s széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +5 fok között várható, de ez vasárnap késő este áll be. Ezt követően lassan melegszik a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 8 és 15, az északkeleti megyékben 3 és 7 fok között valószínű.