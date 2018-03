Márciusi tél - Hófúvás miatt már narancs figyelmeztetést adtak ki a megyére vasárnapra

tudosito@kisalfold.hu Úton van? Mit tapasztal? Várjuk tudósítását ide:

Éjjel gyorsan és nagymértékben romlanak a közlekedés időjárási feltételei, fokozatos javulás vasárnap délelőttől várható!

Forrás: Időkép

Debrecen. Fotó: Időkép/Annapanna12

A jelenlegi időkép az Időképről.

A rendőrség öt legfontosabb jó tanácsa a közlekedőknek:



- haladási sebesség csökkentése,



- figyelmes vezetés,



- követési távolság növelése,



- gyalogosokra nagyobb odafigyelés,



- nagyobb oldaltávolság tartása a kétkerekű járművek melletti elhaladáskor.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére vasárnap éjféligTovábbi jelentős csapadékra kell számítani. A várható mennyiség általában 5-15 mm, a Dunántúl déli felén pedig 15-25 mm hullhat területi átlagban. Az éjszaka első felében délkeleten néhol zivatar is kialakulhat.Éjjel egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék. Vasárnap reggelig a legtöbb helyen összefüggő hótakaró alakul ki. Ennek vastagsága egy délnyugati-északkeleti tengely mentén, nagyjából a Paks-Záhony városok közti széles sávban lehet a legnagyobb, akár 10-15 cm körüli, míg a Dunántúlon 5-10 cm a legvalószínűbb. Elsősorban Borsodban és Szabolcs nyugati felén 20 cm-t meghaladó hó is hullhat. Az előbb említett sávtól délkelet felé haladva gyorsan csökken a várható hó mennyisége, Békés megye és környéke esetleg ki is maradhat a havazásból.Erős hófúvásra vasárnap reggelig az Északi-középhegységben és annak előterében, kiemelten a Hernád és a Bodrog völgyében, az Alföld északi felén, és néhol a Nyugat-Dunántúlon is számíthatunk. Ezeken a részeken viharos (60-85 km/h, kis területen akár efeletti) széllökések valószínűek. A havazás által kevésbé érintett Dél-Alföldön is előfordulhatnak helyenként 70 km/h körüli széllökések északkeleti irányból, ennek a régiónak az északi, északnyugati felén várható estétől hófúvás - olvasható az OMSZ honlapján. Debrecenben egyre intenzívebben havazik, a keleti országrészben már van, ahol 6 centis a hóréteg vastagsága.. Az 1-es és 2-es vonalon, a Nagyállomás - Petőfi tér - Piac utca - Kossuth utca - Burgundia utca - Rákóczi utca, majd tovább a villamos vonalak mentén villamospótló autóbuszok közlekednek.Az ORFK korábbi tájékoztatása szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (TISPOL) éves ellenőrzési terve alapján európai szintű akció indult szombaton a biztonsági öv és a gyermekbiztonsági rendszerek használatának ellenőrzésére. Az akció emellett kiterjedt volna az illegális migráció, az embercsempészet, a kábítószerrel, valamint a lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére, megszakítására is.Az Időkép azt írja, érkeznek hozzájuk az első hófúvás-észlelések, és északkeleten van, ahol ónos eső esik.A legfrissebb előrejelzések alapján továbbra is megismétlődni látszik a 2013. március 15-i nagy hóviharA legintenzívebb hófúvásra az Északi-középhegységben és a Zempléni-hegységben, így az M3-as autópályán, illetve, délebbre a 4-es út keletebbi szakaszain készülhetünk.Az enyhe, nedves és a hideg légtömegek keveredése közben túlhűlt vízcseppek miatt ónos esőre is készülhetünk, elsősorban a Dél-Alföldön: Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyékben másodfokú a figyelmeztetés.- Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt. A rendőrség és a Magyar Közút óvatosságra int.Országszerte esőre, ónos esőre, erős szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat, a szervezet szombatra a sok eső, ónos eső, illetve a hófúvás veszélye miatt több megyére is másodfokú figyelmeztetéseket adott ki.A szolgálat által veszélyjelzésében azt írta: szombaton, és részben vasárnap - talán az ország északnyugati csücskét leszámítva - mindenütt újabb, jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani.A várható mennyiség általában 15-25 milliméter lesz, északnyugaton 5-15 milliméter, a Dunántúl déli felén viszont 25-40 milliméternyi csapadék is lehullhat. A sok eső miatt Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyében másodfokú, míg a fővárosban, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Veszprém megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.Délutántól észak, északkelet felől egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék. Vasárnap reggelig a legtöbb helyen összefüggő hótakaró alakul ki. Ennek vastagsága egy délnyugati-északkeleti tengely mentén, nagyjából a Nagykanizsa-Miskolc városok közti széles sávban lehet a legnagyobb, akár 15 centiméter körüli, míg a Dunántúl északi felén 5-15 centiméternyi hó hullhat. Békés megye és környéke ki is maradhat a havazásból - jegyezték meg.A havazás veszélye miatt Budapestre és Pest, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. A meteorológiai szolgálat szerint emellett általában az ország északi területein hófúvásra is készülni kell. Erős hófúvás is lehet szombat este az Északi-középhegységben és annak előterében, kiemelten a Hernád és a Bodrog völgyében, éjszakától néhol a Nyugat-Dunántúlon is. Ezeken a részeken viharos, óránként 60-80 kilométeres, kis területen akár e feletti széllökések valószínűek. A havazás által kevésbé érintett Alföldön is előfordulhatnak helyenként 70 kilométer körüli széllökések.A hófúvás veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére másodfokú, a fővárosra, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád és Vas megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Kiemelték továbbá, hogy a késő délutáni, esti óráktól a délkeleti megyékben az eső nem havazásba, hanem ónos és fagyott esőbe mehet át, és viszonylag rövid idő alatt több milliméteres jégbevonat képződhet. Az ónos eső miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyére másodfokú, Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Mindemellett Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a viharos szél miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Az előrejelzés szerint a csúcshőmérséklet szombat délelőtt általában plusz 1-8 Celsius-fok között, délkeleten 9-10 fok körül valószínű. A déli órákban már csökkenni kezd a hőmérséklet. Késő estére 0 és mínusz 6 fok közé hűl le a levegő - közölte a meteorológiai szolgálat.