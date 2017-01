Marad, de némileg mérséklődik az extrém hideg

A hét második felében némileg mérséklődik az extrém hideg, de akkor is csak maximum 5 Celsius-fokig melegedhet a levegő, a minimumok továbbra is többfelé mínusz 10 fok körül alakulnak. Emellett többször várható havazás is, az erős, olykor viharos szél miatt hóátfúvásokra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőre virradó éjszaka az ország keleti felén több helyen valószínű hószállingózás, gyenge havazás. Napközben a Dunántúl jelentős részén többnyire kevés felhő lesz az égen, másutt borult és gyengébben felhős időszakok váltakoznak, többfelé valószínű hószállingózás, havazás. Késő délutántól, estétől egyre inkább az északi országrészben várható csapadék. A középső országrész kivételével nagy területen lesz erős, néhol viharos a szél, amely további hófúvásokat okoz. Délutántól országszerte mérséklődik a szél.



A legalacsonyabb hőmérséklet hétfőn általában mínusz 15 és mínusz 8 fok között alakul, de Nógrádban és a Duna-Tisza közén akár mínusz 22 fokig is hűlhet a levegő. Napközben a Dunántúlon mínusz 4 és mínusz 1, keletebbre mínusz 9 és mínusz 4 fok között alakul a hőmérséklet.



Hétfőre az extrém hideg veszélye miatt Nógrád megyére másodfokú, Budapestre továbbá Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológia szolgálat. Emellett szintén másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt Győr-Moson-Sopron megyére, ahol a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. Szintén a hófúvás miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas és Zala megyére.



Kedden a napsütés mellett helyenként kisebb havazás, hózápor is lehet. A leghidegebb órákban általában mínusz 16 és mínusz 9, napközben mínusz 10 és mínusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdán változóan felhős lesz az ég. Napközben nem valószínű csapadék, de éjszaka északnyugaton már hó, ónos eső lehet. Este északnyugaton megerősödik a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 17 és mínusz 10, a maximumhőmérséklet mínusz 7 és mínusz 2 fok között valószínű.



Csütörtökön és pénteken több helyen valószínű csapadék: a Dunántúlon ónos eső, eső, másutt többnyire hó. Pénteken reggel átmenetileg ónos esőre is számítani lehet. Többfelé megerősödik a szél is. Csütörtökön a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 13 és mínusz 5, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul. Pénteken mínusz 4 és plusz 1 fok között alakulnak a minimumok, napközben 0 és plusz 5 fok közé melegszik a levegő.



Szombaton már csak néhol lehet havazás, hózápor hosszabb-rövidebb időre mindenütt kisüt a nap, de továbbra is több helyen lesz erős a szél. A leghidegebb órákban mínusz 7 és mínusz 1, napközben 0 és plusz 5 fok között alakulnak a hőmérsékleti értékek.



Vasárnap délután, este az ország déli felén havazás is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 12 és mínusz 5, a legmagasabb mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.