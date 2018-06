Marad a csapadékos, de meleg időjárás a hétvégén is

A hétvégén is marad a csapadékos, de meleg időjárás. A napsütés mellett többször várható zápor, zivatar, felhőszakadás, de a maximumok jellemzően továbbra is 30 Celsius-fok körül alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Péntekre heves zivatar és felhőszakadás miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Hosszabb-rövidebb időre kisüt majd a nap. Reggel főként északkeleten, napközben elszórtan, este délnyugaton várható zápor, zivatar, néhol felhőszakadással, jégesővel. Több helyen megélénkül a légmozgás, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A leghidegebb órákban 14-19 fok lesz, napközben 26-33 fokig melegszik a levegő.



Szombaton a napsütés mellett több helyen várható zápor, zivatar, akár felhőszakadás. A Dunántúlon van a legnagyobb esély csapadékra. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-21, a legmagasabb hőmérséklet 26-31 fok között alakul.



Vasárnap sok napsütés várható. Elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Zivatarok környezetében lehetnek erős, viharos széllökések. A minimumhőmérséklet 15-21, a maximum 28-32 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésében.