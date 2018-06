Leszakadt az ég: szupercella érkezett Sopron térségébe, jég esett többfelé - fotók, videó

Várjuk olvasóink tudósításait, fotóit ide: tudosito@kisalfold.hu

- Szupercella érkezett nyugatról Sopron térségébe, Fertőszentmiklóson is átrobogott - írja az Időkép.hu. A portálnak Autoitalia olvasójuk fotót is küldött:- Észak, északnyugat felől egy hidegfront közelíti meg és éri el térségünket, eleinte északnyugaton várható zivatarok kialakulása, felhőszakadással, jégesővel. Akár nagyobb méretű, több cm átmérőjű jég és 100 km/h közeli szélrohamok kísérhetik a viharokat. Legnagyobb esély erre északnyugaton és az Alpokalján mutatkozik - írja az Időkép. Az OMSZ is kiadta a riasztást:KEDD: Délutánig helyenként (elsősorban északkeleten és északnyugaton) alakulhatnak ki zivatarok.Késő délutántól, kora estétől nyugat, délnyugat felől zivatarrendszer lép az ország légterébe, amely kelet északkelet felé halad, és éjszaka átvonul az országon.Heves zivatarokra is számítani kell, amelyeket - akár nagyobb területen - károkozó szélroham (> 90-100 km/h), nagy méretű jég (2-5, kis eséllyel > 5 cm) kísérhet. Felhőszakadás (> 30, néhol > 50 mm) is valószínű - írja a met.hu. A várható heves zivatarok miatt csaknem az egész országra, több megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést keddre.Emellett több megyében a hőségre is figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő este az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: éjszaka az ország keleti, északkeleti felén-harmadán, esetleg az északi határ mentén alakulhat ki egy-egy zivatar.Kedden várhatóan a nap második felében alakulhatnak ki, illetve sodródhatnak be zivatarok főként az ország északi, majd az északnyugati, nyugati megyéibe. Ezek között már nagyobb eséllyel lehetnek heves zivatarok, amelyekhez kapcsolódva (inkább az esti, éjszakai órákban) 90-100 kilométer/órás szélrohamok, nagyobb méretű jég és (20-30 milliméternél is több esővel) felhőszakadás társulhat.Kedd éjszaka a zivatartevékenység átterjedhet az ország más részeire is - tették hozzá. Heves zivatarok veszélye miatt Csongrád és Békés megye kivételével az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a felhőszakadás veszélye miatt szintén elsőfokú a figyelmeztetés. Emellett Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Somogy, Tolna és Zala megyére a hőség miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki keddre. Ezekben a megyékben a napi középhőmérséklet 25 Celsius-fok felett alakulhat. Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet 15-22, a legmagasabb hőmérséklet 28-34 fok között várható.