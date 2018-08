Leszakadt az ég Győrben, több utcában áll a víz - fotók

Ön is bőrig ázott? Áll az utcában a víz? Várjuk fotóit, beszámolóit ide: tudosito@kisalfold.hu

Fotó: Palotay Gyöngyi

Fotó: Sebők Dávid/Olvasó

Fotó: Sebők Dávid/Olvasó

- Olvasónk, Gyöngyi küldött egy képet a győri Zrínyi u. és Táncsics M. u. közötti garázsudvarban lévő felhőszakadás nyomairól - és mellékelte is az Időkép radarképét, amin jól látszik, hogy a város mekkora zuhét kapott.- Az Időkép szerint jelenleg zivatar van Beled, Fertőd, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Mosonmagyaróvár környékén is. Itt követheti az eseményeket a Villámtérképen Győrben fél 6 körül már csak szemerkél az eső, korábban leszakadt az ég: a Szent István úton haladtunk, amikor egyszer csak úgy kezdett el ömleni, mintha dézsából öntenék, a Jedlik-iskola épületétől az Újlak utcai szerkesztőségig pillanatok alatt bőrig áztunk, vízben tocsogó cipővel értünk be az irodába.Olvasónk tudósítása szerint Marcalváros II-n a Winter Ernő utcában is áll a víz, a csatornák nem tudták elnyelni a hirtelen lezúduló csapadékot.Az Időkép előrejelzése szerinta napos időt felváltva a déli, kora délutáni órákban az ország nagy részén megnövekszik a gomolyfelhőzet, majd a nap második felében sokfelé számíthatunk záporra, zivatarra is. Az erősebb cellákat viharos szél, felhőszakadás, jégeső is kísérhetik. Az északi, északkeleti szél helyenként megélénkül. A forróság csak zivatarok idején hagy alább, a legmelegebb órákban 31-36 fokot mérhetünk.a legtöbb zápor, zivatar a déli és középső tájakon várható, de mindenhol erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Marad viszont a forróság 30-35 fok körüli maximumokkal. Az északi, északkeleti szélhez helyenként élénk lökések társulhatnak. A heves zivatarokat ismét viharos szél, apró szemű jég kísérheti, rövid idő alatt 20-30 mm csapadék is lehullhat.