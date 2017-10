Lesz vénasszonyok nyara, de még várni kell rá

Üveges Zoltán meteorológus vénasszonyok őszének nevezte a keddtől vasárnapig tartó időszakról szóló előrejelzését.



Elmondta: az első hidegfront már kedden megérkezik. Széles felhősávja északnyugatról fokozatosan borítja be az eget. Szűrt napsütés és kellemesebb hőérzet délkeleten lehet. A nap folyamán észak, északnyugat felől egyre nagyobb területen eshet az eső, a délnyugati megyékben délután egy-egy zivatar is kialakulhat.



Szerdára megváltozik az időjárás, reggelre mindenütt csökken a felhőzet, napközben napsütés is lehet. Csütörtökön is ehhez hasonló idő várható több-kevesebb napsütéssel. A megélénkülő széllel jó néhány fokkal melegebb levegő érkezik: a déli és nyugati országrészben 20 Celsius-foknál is melegebb lehet.



Péntekre viszont megérkezhet a következő front lehűléssel, esővel. Elsősorban a délnyugati országrészben jelentősebb csapadék is hullhat. Az országban mindössze 13-14 fok körül alakulnak a maximumértékek - fejtette ki a meteorológus.



A hétvége előrejelzése még meglehetősen bizonytalan - jegyezte meg Üveges Zoltán, ugyanakkor elmondta: a hőmérséklet továbbra is alacsony marad, és biztosan nem lesz zavartalan a napsütés, de "talán egész napos eső nélkül is megússzuk".