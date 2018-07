Lefújták Győrben a Fenyő koncertet - Jég esett Levélen - fotó+videó - Heves vihar rondított bele a nyári kánikulába

Várjuk olvasóink fotóit a viharról: tudosito@kisalfold.hu

19.15 - Csornát is elérte a vihar

18.30 - Jég esett Levélen

Olvasónk fotója

Győr-Moson-Sopron megye - Heves zivatar - Közepes bekövetkezési kockázat mellett kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).



Felhőszakadás Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Késő délutántól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, főként a délnyugati megyékben heves zivatar is kialakulhat. Vasárnap a többnyire rövid napos időszakok mellett gyakran lesz erősen felhős az ég, több helyen, akár több alkalommal is zápor, zivatar valószínű, néhol felhőszakadással. Mérsékelt marad a légmozgás, de zivatarok környezetében viharossá fokozódhat a szél.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 30 fok között várható.Napközben csak helyenként alakulhat ki zivatar, az esti óráktól viszont nyugat, délnyugat felől (ÉK felé helyeződve) már egyre nagyobb számban (legkisebb valószínűséggel ÉK-en) számíthatunk rájuk. Akkortól heves zivatarra is van esély, amelyet viharos vagy károkozó szélroham (60-90, néhol > 90 km/h), nagyobb méretű jég (> 2-3 cm) és felhőszakadás (> 25-30 mm) kísérhet.