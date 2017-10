Közeleg a tél: leeshet az első hó a hétvégén

Pénteken napközben észak, északnyugat felől egy hidegfront éri el hazánkat erős széllel, esővel. Az északnyugati szelet északkeleten, majd a Dunántúlon kísérhetik erős lökések. A hőmérséklet még nem esik vissza jelentősebben, a legmagasabb értékek 13 és 19 fok között alakulhatnak, de néhol délen akár 20 fok is előfordulhat - írja az Időkép. Szombaton felhőátvonulásokra kell készülni hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. A felhőkből szórványosan gyenge csapadék, zápor előfordulhat. A Dunántúlon lehet szelesebb az idő, itt az erős északnyugati szelet helyenként viharos lökések kísérhetik. Visszaesik a hőmérséklet, délután 11-15 fok valószínű.Vasárnap kifejezetten szeles, hideg időre van kilátás. A délután folyamán egy markáns hidegfront érkezhet északnyugat felől, mely több fokkal hidegebb levegővel árazthatja majd el a Kárpát-medencét.A hideg levegő erős északnyugati széllel és helyenként jelentősebb mennyiségű csapadékkal érkezik meg. A felszín közeli csúcshőmérséklet helyenként még a 10 fokot sem éri majd el, de a magasban is jelentős lehűlés megy végbe. A legfrissebb előrejelzések szerint a 700-1500 m közötti szinteken akár fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet, emiatt magasabb hegységeinkben az esőt estétől átmenetileg havas eső, havazás is felválthatja, megmaradó, összefüggő hóréteg azonban várhatóan nem fog kialakulni - olvasható az előrejelzésben.