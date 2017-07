Koroncón 39,5, Győrben 21,4 milliméter eső - Leszakadt az ég Győr környékén, újra úszik a város - fotók, videók!

Küldje el a Felvételt készített a viharról?Küldje el a tudosito@kisalfold.hu -ra!

- Szerda délután Győr-Moson-Sopron megyében a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső miatt a tűzoltókat többször is riasztották. Győrben a Bajza utcában egy családi ház pincéjébe egy méteres víz állt, de Győrújbaráton a Kossuth utcában és a Mélykút utca négy házában is vizet szivattyúztak a tűzoltók a pincékből - közölte portálunkkal a katasztrófavédelem csütörtökön,Emellett faágak is törtek és nagyobb fák is kidőltek. Többek között Nagyszentjános közelében, Győrszemerén és Téten is több helyen kellett eltávolítani a veszélyt vagy forgalmi akadályt jelentő növényeket.A győri hivatásos tűzoltók mellett a károk felszámolásánál a győrújbaráti, a győrszemerei és a téti önkéntes tűzoltók is részt vettek.Koroncón 39,5, Győrben 21,4 milliméter csapadék hullott a szerdai felhőszakadás során. Több hullámban is lecsapott az eső, aki szabadtéren volt, nem úszhatta meg szárazon. Olvasóink fotóiból készítettük ezt az összeállítást, amelyet önök is látnak.A katasztrófavédelemhez több bejelentés is érkezett, Győrben pincét kellett kiszivattyúzniuk, Téten, Nagyszentjánoson, Győrszemerén fakivágáshoz riasztották őket.Csütörtökre már nem adott ki figyelmeztetést a meteorológia, előrejelzésük szerint napközben szakadozottá válik a felhőzet, a szél északnyugatira fordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 21 és 26 fok között várható."Jól látható, hogy honnan hiányzanak a csatornalefolyók. 30 perc után már legalább járható az utca közepe" - írta Olvasónk, Czöndör Péter.Ménfőcsanak, Sokorópátkai út a délutáni felhőszakadás után. A hirtelen lezúdul nagy mennyiségű esőt a csatornák és az árkok nem bírták és az útra folyt a víz - írta Olvasónk.Újra itt a vihar, leszakadt az ég Győrben.Szerda elsősorban a Dunántúlon, valamint később a középső országrészben alakulhatnak ki zivatarok. A zivatarokat a felhőszakadás (lokálisan 25-30 mm csapadék) mellett viharos széllökés (60-70 km/h) és jégeső (1-2 cm) kísérheti - írja a met.hu.