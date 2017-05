Kirándulást tervezett a hétvégére? Ideje új program után nézni!

Sok esőre, többfelé jégesővel, felhőszakadással, viharos széllel kísért heves zivatarokra kell készülni a hétvégén. Lehűlés nem várható, marad a 20-25 Celsius-fok körüli meleg - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki, MTI-hez eljuttatott előrejelzéséből.



Pénteken eleinte még keleten lesz több a felhő, majd napközben erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, több helyen lehet zápor, zivatar. Főként északon és az Észak-Alföldön heves zivatar is kialakulhat, felhőszakadás, jégeső és viharos szél kíséretében. Többfelé megerősödik, a Dunántúlon néhol viharossá fokozódik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-16 fok között várható. Napközben általában 20-27 fokig melegszik a levegő, de északkeleten néhol csak 19 fok lehet.



A heves zivatar veszélye miatt csaknem az egész országra kiadták - köztük több keleti megyére is - a másodfokú figyelmeztetést péntekre. Emellett több keleti megyében a felhőszakadás veszélyére is figyelmeztetnek.



Szombaton is több helyen várható zápor, zivatar, délután nyugat felől csökken a csapadék esélye. Néhol erős, zivatar környezetében viharos lesz a szél. A leghidegebb órákban 10-15, napközben 18-25 fok között várható.



Vasárnap a többórás napsütés mellett a Dunántúlon szórványosan, másutt helyenként valószínű zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 8-14 fok között valószínű. A nappali maximumok 20-25 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.