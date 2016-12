Kiderült, mennyi az esélye a fehér karácsonynak

Nagyon kicsi az esélye a fehér karácsonynak - közölte csütörtökön az MTI megkeresésére az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Szombat este, vasárnap hajnalban az ország keleti, északkeleti részén havazhat ugyan, de napközben ott is enyhül az idő és inkább eső várható. A karácsonyi hosszú hétvégén többnyire esőre és némi melegedésre lehet számítani - írta a meteorológiai szolgálat.



Az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésük szerint pénteken borult, sokfelé párás, foltokban ködös idő várható zúzmarával. Jelentéktelen mennyiségű hószállingózás, szemcsés hó, ónos szitálás az Észak-Dunántúl kivételével bárhol előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és mínusz 5 fok között alakul. Napközben mínusz 4-0 fokig melegszik a levegő.



December 24-én, szombaton is túlnyomóan borult, párás idő várható zúzmarás ködfoltokkal. Napközben csak hószállingózás, ónos szitálás fordulhat elő. Késő délutántól északkeleten lehet havazás, főként északon havas eső. Másutt eső, ónos eső, fagyott eső alakulhat ki. Mérsékelt marad a légmozgás, csak estétől erősödik meg néhol a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és mínusz 5, a maximum mínusz 4 és mínusz 1 fok között valószínű.



Karácsony első napján, vasárnap is többnyire erősen felhős lesz az ég. Kezdetben még északkeleten havazás, havas eső, ónos eső is lehet. Emellett a nap folyamán többfelé valószínű eső, ónos eső. Sok helyen megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 1 és mínusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, de már reggel mínusz 3 és plusz 3 fok közé melegszik a levegő. Napközben általában 2-8 fokig emelkedik a hőmérséklet.



Karácsony második napján, hétfőn néhol lehet kisebb eső és időnként megerősödik a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet plusz 4 és mínusz 1, a legmagasabb 3 és 10 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.