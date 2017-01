Készüljön, extrém hideg lesz a hétvégén!

Szeles, hideg idő várható a hétvégén: néhol akár mínusz 24 Celsius-fokig is hűlhet a levegő, s több helyen a maximumok is mínusz 10 fok körül alakulnak - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken délkeleten, keleten, valamint a Nyugat-Dunántúlon több lesz a felhő, másutt túlnyomóan derült, napos lesz az ég. A nyugati határ közelében helyenként kisebb havazás, hózápor lehet. A szél megerősödik, a Dunántúlon és keleten többfelé viharossá is fokozódik. Északkeleten emiatt néhol hófúvás is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 15 és mínusz 7 fok között valószínű, a leghidegebb északon a középső, szélcsendes területeken lesz. Napközben mínusz 11 és mínusz 4 fok közé emelkedik a hőmérséklet (nyugaton várhatók a magasabb, északkeleten az alacsonyabb értékek).



Szombaton többnyire napos idő lesz, keleten fordulhat elő egy-egy helyen kisebb havazás. A középső területek kivételével megerősödik a szél, a Bakonyban és a Zemplén környékén viharossá fokozódik. A leghidegebb órákban többnyire mínusz 17 és mínusz 12, fok között alakul a hőmérséklet, de a hóval borított, illetve szélvédett tájakon akár mínusz 22 fok is lehet. Napközben mínusz 12 és mínusz 5 fok között alakulnak a maximumok.



A középső országrész kivételével vasárnap is többfelé megerősödik szél: a legerősebb széllökések a Bakonyban, a Kisalföldön és az Észak-Alföldön lesznek, ami ezeken a helyeken hófúvásokat eredményezhet. A Nyugat-Dunántúlon és a keleti határszélen fordulhat elő újabb havazás. A minimumhőmérséklet többnyire mínusz 20 és mínusz 15 fok között alakul, de a hóval borított, illetve szélvédett tájakon akár mínusz 24 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon mínusz 5 és mínusz 2, másutt mínusz 10 és mínusz 5 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.