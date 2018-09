Kapargatta hajnalban a szélvédőt? Lefagyott Győr-Moson-Sopron megye

Forrás: met.hu

A hétfői hidegfront már elhagyta térségünket, a folytatásban nem kell viharos széllökésekre számítanunk. A napos, szárazabb idő mosolyt csalhatott az arcunkra, amely szerda hajnalra rá is fagyott ugyanis a talajmenti fagyok mellett légköri fagy is lecsapott az ország egyes tájain. Akár a napi rekordhoz közeli hideg is lehetettNapos, száraz idő lesz, délután az ország északi és keleti felén megnövekszik a fátyolfelhőzet. Az északnyugati szél délnyugatira, délire fordul, és időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 18 fok között várható. Késő estére általában 5 és 10 fok közé hűl le a levegő.