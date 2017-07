Kánikula, 36 fok - Durvul a nyár: másodfokú hőségriasztás! Hiába jön az eső

HŐSÉG



A napi középhőmérséklet csütörtökön az északkeleti megyék kivételével általában eléri a 25, 26, főként a Dél-Alföldön és az Észak-Dunántúlon helyenként meghaladja a 27 fokot. Pénteken az északnyugati országrészben mérséklődik a hőség, de az Alföldön 27 fok körüli középhőmérséklet várható.

A tartós hőség miatt péntekre Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adott ki másodfokú, míg a fővárosra és Pest, valamint Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést a meteorológiai szolgálat.Az előrejelzés szerint pénteken többórás napsütés valószínű. A minimumhőmérséklet 17-22 fok között valószínű. A nappali maximumok általában 30-36 fok között alakulnak, de északnyugaton kissé hűvösebb is lehet.Szintén péntekre csaknem az egész országban a heves zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetéseket adtak ki. Veszélyjelzésükben azt írták: péntekre virradó éjszaka északnyugat felől egy front éri el Magyarországot.A megerősödő északnyugati szél mellett elsősorban a Dunántúl nyugati és északi részén helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Napközben kiemelten a Duna-Tisza közén, az Alföld középső részén és az Északi-középhegységben elszórtan valószínű intenzív zivatarok kialakulása.Néhol heves zivatar is kialakulhat rövid idő alatt 30-40 milliméter körüli csapadékkal, nagyobb méretű jéggel és 70-90 kilométer/órás szélrohammal. Az Alföldön kialakult zivatarok kelet, északkelet felé áthelyeződve estére gyengülhetnek. Késő délután, este ugyanakkor nyugaton, illetve a Dél-Dunántúlon labilissá válik a légkör és intenzív zivatarok is kialakulhatnak.és - főként a déli óráktól - erősebben gomolyfelhős időszakok egyaránt lesznek. Bárhol kialakulhat zápor, zivatar. A változó irányú szél zivatar környezetében viharossá is fokozódhat. A leghidegebb órákban 16-22 fok lehet. Napközben 32-36 fokig melegszik a levegő.várható, zápor, zivatar elszórtan alakulhat ki. Zivatarok környezetében továbbra is lehetnek viharos széllökések. A legalacsonyabb hőmérséklet 18-23, a legmagasabb hőmérséklet 32-37 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.A nagy hőség megterheli az egészséges szervezetet is, így bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, dekoncentrációt. Külön felhívták az autósok figyelmét a vezetés közbeni fokozott óvatosságra. Azt kérik továbbá, hogy az elkövetkező napokban mindenki különösen ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre.A megerősödő északnyugati szél mellett elsősorban a Dunántúl nyugati és északi részén helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Napközben kiemelten a Duna-Tisza közén, az Alföld középső részén és az Északi-középhegységben elszórtan valószínű intenzív zivatarok kialakulása. Néhol heves zivatar is kialakulhat rövid idő alatt 30-40 mm körüli csapadékkal, nagyobb méretű jéggel és 70-90 km/h-s szélrohammal. Az Alföldön kialakult zivatarok kelet, északkelet felé áthelyeződve estére gyengülhetnek. Késő délután, este ugyanakkor nyugaton, illetve a Dél-Dunántúlon labilizálódik a légkör és intenzív zivatarok kialakulására van esély.- Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az elkövetkező napokban tartós hőség várható, ezért az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásait figyelembe véve dr. Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár július 20. (csütörtök) 00:00 órától július 23. (vasárnap) 24:00 óráig másodfokú hőségriasztást ad ki.

A meleg időjárás idején fogyasszanak több folyadékot, ne várják meg a szomjúságérzetet. Lehetőség szerint 11 és 15 óra között ne tartózkodjanak a napon, valamint figyeljenek bőrük védelmére is. Javasolják a megfelelő napvédő készítmények alkalmazását, illetve a leégés ellen védő ruházat viselését is. Amennyiben tehetik, tartózkodjanak árnyékban, légkondicionált helyiségekben a legmelegebb órákban, és kerüljék a megterhelő fizikai munkát.