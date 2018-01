Jövő hétvégén visszatér a tél

A következő napokban még marad a szokatlanul enyhe idő, aztán viszont fokozatos lehűlés várható, a hétvégén hó is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfőn a Dunántúl nyugati felén lehet a legtöbb felhő, ott néhol tartósan megmaradhat a köd is. Másutt némi napsütésre is lehet. A leghidegebb órákban általában 1-6 fok lehet, napközben 6-13 fokig melegszik a levegő (a tartósan borult, ködös részeken lesz a hűvösebb). Kedden reggel változóan felhős, foltokban ködös lesz az idő. Több-kevesebb szűrt napsütés is lehet, a délutáni óráktól nyugaton eső, zápor is várható. Helyenként megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet 0-5 fok között valószínű.



A nappali maximumok 7-13 fok között alakulnak. Szerdán és csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég. Szerdán a Dunántúlon, a Duna-Tisza-közén több helyen, csütörtökön is jellemzően a Dunántúlon, másutt elszórtan valószínű eső, zápor. Szerdán a leghidegebb órákban 1-6, csütörtökön 0-5 fok lehet. Napközben mindkét nap 5-10 fokig melegszik a levegő. Pénteken szórványosan várható eső, a Dunántúlon és északon havas eső, a hegyekben hó is lehet. A szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 0-4, a legmagasabb hőmérséklet 3-8 fok között valószínű. Szombaton többnyire erősen felhős lesz az ég, de északkeleten időnként kisüthet a nap.



Elszórtan valószínű eső, havas eső, a hegyekben hó is lehet. A minimumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a maximumhőmérséklet 2-6 fok között alakul. Vasárnap rövid napos időszakok lehetnek. Néhol havas eső, hó is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 4 és plusz 1, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.