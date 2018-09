Jövő héten folytatódik a változékony időjárás

A jövő héten is folytatódik a változékony időjárás, többször várhatók záporok, zivatarok. A szél zivatarok környezetében erős, akár viharos lehet, de nem okoz komoly lehűlést, többfelé 25, másutt továbbra is 30 fok közeli maximumok várhatók - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. Hétfőn és kedden is többfelé várható zápor, zivatar. Hétfőn a leghidegebb órákban 13-20, kedden 14-19 fok lesz. Hétfőn napközben a Dunántúlon 21-25, másutt 26-32, kedden 21-27 fokig melegszik a levegő. Szerdán napos és erősebben felhős időszakok egyaránt lesznek, még több helyen lehet zápor, helyenként zivatar. A minimumhőmérséklet 13-18, a maximumhőmérséklet 23-28 fok között alakul.



Csütörtökön a többórás napsütés mellet helyenként alakulhat ki zápor, egy-egy zivatar. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-17, a legmagasabb 25-29 fok között valószínű. Pénteken szórványosan - főként nyugaton és északon - alakulhat ki zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 12-17 fok között valószínű. A nappali maximumok 24-29 fok között alakulnak. Szombaton és vasárnap napos és erősebben felhős időszakok egyaránt lesznek. Szombaton elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegységben, és vasárnap is csak szórványosan valószínű zápor, zivatar.



A legalacsonyabb hőmérséklet mindkét nap 14-19 fok között alakul. Szombaton napközben 21-29, vasárnap 25-30 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.