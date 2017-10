Jön a vihar: 110 kilométeres széllökések is lehetnek vasárnap

Ma délután a Kisalföldön helyenként viharossá (60-65 km/h) fokozódik az északnyugati szél. Sopron térségében egy-egy 65 km/h feletti széllökés sem zárható ki átmenetileg.



Vasárnap a déli órákban egy gyors mozgású hidegfront halad át az ország felett észak-déli irányban. A front előtt a délelőtti órákban viharos (60-85 km/h) széllökések kísérhetik a délnyugati szelet. A front mentén a szél hirtelen északnyugatira fordul és rövidebb időre többfelé viharossá (70-115 km/h) fokozódik. A 100 km/h feletti széllökések az ország egy északnyugati-délkeleti tengelye mentén az ún. szélcsatornában valószínűbbek helyenként. A front mentén helyenként villámtevékenységre is van esély, nagyobb valószínűséggel a középső területeken.



Ezt követően várhatóan a kora esti órákig elsősorban gomolyfelhők, illetve záporok környezetében nagyobb valószínűséggel a Dunántúl északi és középső területein, illetve a középső országrészben rövid időre néhány alkalommal 110-125 km/h közötti széllökések is előfordulhatnak síkvidéken. Az ország egyéb területein, elsősorban a Dél-Alföld térségében egy-egy 110 km/h körüli vagy feletti széllökés nem zárható ki. A kissé magasabban fekvő területeken, illetve a Balaton térségében egy-egy 125-140 km/h körüli széllökésre is van esély.