Jeget még kaphatunk a nyakunkba, viharos szélre figyelmeztetnek

Pénteken a nap második felében egy gyors mozgású hidegfront vonul át az ország fölött. A front előtt is, mögött is várhatók elszórtan zivatarok, időben előrehaladva egyre inkább a keleti területekre korlátozódva. Szombaton napközben már inkább csak az északkeleti országrészben lehet villámtevékenységre számítani.Pénteken a zivatarok fő veszélyforrása a viharos szél lehet. Egy-egy intenzívebb zivatart vagy szupercellát akár 70-90 km/h közötti, vagy akár azt meghaladó széllökés is kísérhet, valamint főként a nap második felében nagyméretű jég (2-4 cm) is előfordulhat kis területre koncentrálódva. A gyors áthelyeződés miatt a nagyobb mennyiségű csapadék előfordulása bizonytalan, de 10-30 mm közötti lokális csapadék nem zárható ki.Szombaton a záporok mellett zivatarok az északkeleti, keleti területeken fordulhatnak elő. A zivatarokat viharos szél (60-75 km/h), jégeső (>2 cm) és lokálisan hulló nagyobb mennyiségű csapadék (10-20 mm) kísérhet.Szombaton reggeltől a megerősödő északi, északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon és a középső országrészben 60-70 km/h közötti széllökések kísérhetik napközben - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében

A kora reggeli óráktól északnyugat felől kialakulhatnak helyenként zivatarok, amelynek zónája fokozatosan kelet felé helyeződik a délutáni órákra. Zivatarok környezetében viharos (60-75 km/h) széllökés, intenzív csapadék (15-25 mm), jégeső (1 cm alatti átmérővel) kialakulhat. Egy-egy területen (elsősorban délelőtti, déli órákban) a záporok, zivatarok környezetében 75-90 km/h feletti széllökés nem zárható ki.

Várhatóan a déli, kora délutáni óráktól északnyugat felől egy hidegfront érkezik, amely gyors mozgással kelet, délkelet felé helyeződik és az esti órákra eléri keleti határainkat. A front környezetében szórványosan valószínű zivatar kialakulása a késő esti órákig szélvihar (70-90 km/h), intenzív csapadék (15-30 mm), jégeső (átmérő < 2 cm) kíséretében. Néhol heves zivatar is előfordulhat (lokálisan 90-100 km/h feletti széllökés, 2 cm feletti jégátmérő, esetleg 30 mm feletti lokális csapadék) ebben az időszakban.Hajnalban nyugat felől kezdődik felhősödés, az északnyugati határvidéken már lehet zápor, zivatar. Napközben nyugat felől másutt is megnövekszik, majd kora délutántól északnyugat felől csökken a zárt felhőzet, de zavartalan napsütés ezt követően sem lesz, ugyanis gomolyfelhők képződnek. Délelőtt még inkább csak a Dunántúlon, délután másutt is több helyen valószínű zápor, zivatar, sőt egy-egy heves zivatar is kialakulhat - legkisebb eséllyel a Dél-Dunántúlon. Pénteken napközben többfelé megerősödik az északnyugatira, nyugatira forduló szél.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10, 17 fok között alakul, de az Északi-középhegység völgyeiben ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 23, 30 fok között lesz.