Ízelítőt kaptunk a télből: megyeszerte havazott, mutatjuk a folytatást - fotók

Olvasónk felvételei Fertőszéplakról

A Dunától keletre esőre, szitálásra, míg nyugaton borús, helyenként ködös reggelre készülhetünk, de gyenge eső néhol itt is előfordulhat. Napközben marad a borult idő, néhol párás, ködös lehet a délután is. Esőre legtovább az Alföldön számíthatunk. Északkeleten élénk lehet az északkeleti szél. Hajnalban 1-6, napközben 4-10 fok között alakul a hőmérséklet.Szinte bárhol eleredhet a nap folyamán az eső, az Északi-középhegység magasabb csúcsain havas eső, átmeneti havazás sem kizárt. A változó irányú szél mindenütt gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban -2 és +5, napközben legfeljebb 2 és 6 fok közötti hőmérsékleteket mérhetünk.Országszerte borult, felhős az ég, az ország nagy részén esik vagy szemerkél az eső.A gyorsforgalmú utak, valamint a fő- és mellékutak burkolata mindenütt vizes, nedves, sónedves. Fertőszentmiklós és Lenti térségében a friss hó 1-4 cm közötti.Az ország nagy részén gyenge a légmozgás, elszórtan közepes erejű szél fúj.A látási viszonyok országszerte kielégítőek, csak Ajka térségében csökkent a látótávolság 100 és 300 méter közé, Vas, Veszprém, Baranya és Pest megyében, párás a levegő.A hőmérséklet 0 és +5 fok közötti.Országszerte borult, felhős az ég, az ország nagy részén esik vagy szemerkél az eső. A nyugati országrészben, Vas,és Veszprém megyében változó halmazállapotú csapadék hull, jórészt havas eső, elvétve havazik is. A gyorsforgalmú utak, valamint a fő- és mellékutak burkolata a csapadékkal érintett területeken vizes, nedves, sónedves. A burkolaton a hó nem marad meg, így a közlekedésben nincs fennakadás, de a téli körülmények miatt ajánlatos óvatosabban vezetni. A frissen lehullott hó mennyisége a havazással érintett területeken 1-4 cm közötti.Az ország nagy részén gyenge a légmozgás, elszórtan közepes erejű szél fúj. A látási viszonyok országszerte kielégítőek, csak Vasvár térségében csökkent a látótávolság 100 és 300 méter közé, Vas, Veszprém, Baranya és Pest megyében, párás a levegő.Ágfalván, Nagycenken, Répcelakon Fertőszéplakon és Sopronban már havazik, Mosonmagyaróvár és Győr környékén havas eső esik.Ma estig délnyugat, dél felől északkelet felé helyeződve intenzív csapadékzóna vonul át az országon, amelynek halmazállapota döntően eső formájában valószínű - írja a met.hu.Az Alpokalján (Vas és Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén) azonban 5-10 cm vizes hó hullhat előreláthatólag a déli órákig, az Alpokalja 350 méter feletti részein akár 10 cm feletti hó is hullhat, ezen megyék keleti részén 5 cm alatti hó valószínű. Zala megyében a várhatóan a reggeli, délelőtti órákig időnként intenzív havazás (3-8 cm) majd vegyes halmazállapotú csapadék, egyre inkább eső valószínű.