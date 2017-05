Itt a vihar: brutális villámok és látványos felhők a Rábaközben - fotók

Mint ebben a cikkünkben írjuk, Győr is nagy zuhét kapott kedd este, de de Óbudán a Béke téren térdig áll a víz, Szentendrén épületekből kellett embereket kimenteniük a tűzoltóknak.Időközben a Rábaközbe is megérkezett a vihar, késő este Kapuvártól északra hatalmas villámokat látni, Ausztria, és a Fertő tó irányába - jelentette olvasónk. Az Időkép térképe alapján nagy eső és villámlás volt az imént Mosonmagyaróvár környékén is.