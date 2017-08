Ilyen időjárással köszönt be az ősz!

A meteorológiai ősz első napján még többfelé - főként keleten - 30 Celsius-fok körül alakulhatnak a maximumok, vasárnapra viszont mintegy 10 fokot mérséklődik a meleg. Egy frontzóna hatására a hétvégén egyre többfelé várható zápor, zivatar, néhol sok esővel - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Szeptember elsején, pénteken az ország keleti harmadán estig túlnyomóan derült, napos, száraz idő lesz. A Dunántúlon viszont már délelőtt - főként a nyugati, északnyugati felén - helyenként eső, zápor, zivatar is várható. Délutántól, estétől a keleti megyék kivételével elszórtan várható csapadék. A Dunántúlon és a Duna-Tisza-közén néhol erős lehet a légmozgás, zivatarfelhő környezetében viharos széllökés is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 12-19 fok között alakul, az ország keleti felén azonban néhol 10 fok alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet pénteken általában 28-33, a Nyugat-Dunántúlon 23-27 fok között valószínű.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint több nyugati megyére elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak péntekre a heves zivatar, illetve felhőszakadás veszélye miatt.



Szombaton is megélénkül, a Dunántúlon helyenként megerősödik a szél. Emellett a Dunántúlon jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt eleinte több órás napsütés valószínű, majd délutántól ott is erősen megnövekszik a felhőzet. Délelőtt még csak elszórtan, délután már egyre több helyen várható eső, zápor, keleten zivatar is lehet. Helyenként jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. A leghidegebb órákban 14-20 fok lehet. A nappali maximumok nyugaton csupán 20, míg keleten még 30 fok körül alakulnak.



Vasárnap a rövid napos időszakok mellett több helyen várható eső, zápor, a Tiszántúlon esetleg zivatar is kialakulhat. Főként az ország keleti tájain jelentős mennyiségű csapadék valószínű. Az erős északi szelet a Dunántúlon egy-egy viharos széllökés kísérheti. A minimumhőmérséklet 13-18 fok között valószínű, napközben 18-23 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.