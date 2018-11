Ilyen időjárás lesz a jövő héten

A napsütés mellett többször várható eső, kissé mérséklődik a szokatlan meleg, de továbbra is többfelé lesznek 20 fok közeli értékek - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn és kedden inkább szűrt napsütésre van kilátás, csapadék nem valószínű. Ugyanakkor a szél napközben az ország középső részein megélénkül, néhol meg is erősödik. A leghidegebb órákban hétfőn 5-10, kedden 3-10 fok lesz.



Kedden is - az éjszaka képződő köd megszűnése után - napos idő várható többnyire kevés felhővel, de főként északkeleten, keleten helyenként csak lassan oszlik majd fel a köd. Csapadék nem valószínű. A délkeleti szél időnként megélénkül.



A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 15-22, kedden 15-20 fok között alakul.



Szerdán és csütörtökön az éjszaka képződő köd megszűnése után napos idő várható többnyire kevés felhővel. Csapadék nem valószínű. Szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet többnyire 3-10, csütörtökökön 3-9 fok között várható. A nappali maximumok szerdán 14-19, csütörtökön 12-18 fok között alakulnak.



Pénteken reggel ködös idő valószínű, majd változóan felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Csapadék nem várható. A minimumhőmérséklet 1-7, a maximumhőmérséklet 12-17 fok között valószínű.



Szombaton változó mennyiségű és vastagságú felhőzet alakul ki, főként reggel ködfoltokkal. Néhol északon jelentéktelen eső lehet. A délnyugati, délkeleti szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3-9, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12-17 fok között lesz.



Vasárnap reggel is ködös idő valószínű, napközben vastagabb magasszintű felhőzet lesz felettünk, csapadék nem várható. A leghidegebb órákban 2-7 fok lehet. Napközben 12-17 fokig melegszik a levegő - olvasható az OMSZ előrejelzésben.