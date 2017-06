Igazi kánikulát kap szerdán Sopron és Győr is - 37 fokkal támad a nyár

Tovább fokozódik a hőség; sokfelé 25, az Alföld nagyobb részén és a Dél-Dunántúlon, a magasabb éjszakai hőmérséklet miatt pedig a Kisalföldön is 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A Dél-Alföld egyes részein 29 fokot meghaladó középérték is várható.ZIVATAR: Helyenként - legnagyobb eséllyel a Nyugat- és Dél-Dunántúlon, az Észak-Alföldön, valamint az Északi-középhegység térségében - alakulhat ki zivatar, melyhez viharos (60-85 km/h) szélrohamok, rövid ideig tartó intenzív csapadék (15-25 mm) és jégeső társulhat. Heves zivatarnak is van esélye elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföldön, amelyet károkozó szélroham (> 90 km/h) és nagyméretű jég (> 2-3 cm) kísérhet.Napközben a délies szelet a Dunántúl északnyugati részén viharos lökések kísérhetik.

Szerdán fokozódik a hőség, napközben 32-37 fokig melegszik a levegő - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében.A tartós hőség veszélye miatt szerdára már nyolc megyére - Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, GHajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna - másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.A középhőmérséklet szerdán sokfelé 25, az Alföld nagyobb részén és a Dél-Dunántúlon, a magasabb éjszakai hőmérséklet miatt pedig a Kisalföldön is 27 fok felett alakul. A Dél-Alföld egyes részein 29 fokot meghaladó középérték is várható.Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 17-22 Celsius-fok között alakul. Napközben 32-37 fokig melegszik a levegő.Kitértek arra is, hogy napközben a Dunántúl északnyugati részén viharossá fokozódhat a szél. Emellett legnagyobb eséllyel a Nyugat-Dunántúlon és az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység térségében alakulhat ki néhol zivatar, de várhatóan heves kísérőjelenségek nélkül.A tartós hőség veszélye miatt Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár szerda éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást.Éjszaka átmenetileg fátyolfelhős lesz, majd több helyen kiderül az ég. Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, délután a gomolyfelhő-képződésből helyenként - jobb eséllyel az Alpokalján, az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében - valószínű zápor, zivatar. Éjszakára mindenütt mérséklődik a légmozgás, szerdán viszont a több helyen megerősödő déli szelet Sopron környékén és a Kisalföldön már viharos széllökések is kísérhetik.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul.A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 32 és 37 fok között valószínű.A hőség mellett szerdán extrém UV-B sugárzás is várható - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd esti, az MTI-hez eljuttatott közleményében.Azt írták: szerdán 8.2-es (extrém) UV-B sugárzás várható. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.A tartós hőség veszélye miatt Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár szerda éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást.A meteorológiai szolgálat korábban azt közölte: szerdán fokozódik a hőség, napközben 32-37 fokig melegszik a levegő.A tartós hőség veszélye miatt szerdára már nyolc megyére - Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna - másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.