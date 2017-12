Időjárás: esőre és hóra is készüljön a hétvégén!

Erős szélre, csapadékra: esőre és hóra is készülni kell a hétvégén. Kezdetben 10 fok körüli maximumok lesznek, a hét végére viszont lehűlés érkezik, s napközben is fagypont körül alakul a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálatnak csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.



Pénteken északkeleten maradhat meg tartósabban a köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet. Másutt kezdetben sok napsütésre lehet számítani, majd északnyugat felől fokozatosan mindenütt beborul az ég. Napközben egyre többfelé várható eső, estétől a Dunántúlon néhol havas eső, hó is lehet. Több helyen megerősödik a szél is, egy-egy viharos széllökés is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 4 fok között valószínű, de az Északi-középhegységben mínusz 3 foknál is hidegebb lehet. Napközben többnyire 8-14 fokig, de északon helyenként mindössze 3-6 fokig melegszik fel a levegő.



Péntekre több megyére figyelmeztetéseket is kiadtak. Budapestre és Pest, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére a tartós, sűrű köd, míg Somogy és Zala megyére a sok eső veszélye miatt adtak elsőfokú figyelmeztetéseket.



Szombaton napközben az Észak-Dunántúlon már nem, másutt azonban sokfelé várható csapadék: az esőt egyre többfelé váltja havazás, havas eső, de a keleti határvidéken végig eső valószínű. Emellett megerősödik, a Dunántúlon viharossá fokozódik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 5, nappal plusz 2-6 fok között alakul, a Tiszántúlon reggel, délelőtt áll be a maximum.



Vasárnap is megerősödhet a szél, de a Dunántúlon túlnyomóan napos idő várható csapadék nélkül. Keleten is csökken a felhőzet, és a déli órákra ott is mindenütt megszűnik a havazás. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és 0 fok között valószínű, de délnyugaton kissé hidegebb is lehet. A nappali maximumok mínusz 1 és plusz 4 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.