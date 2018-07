Hőség Győr-Moson-Sopronban - Figyelmeztetés: vörös kód + tanácsok a kánikula idejére

Győr-Moson-Sopron megye - A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű

Forrás: met.hu

Tanácsok hőség idejére

Így óvja kedvenceit



A 30 Celsius-foknál magasabb nappali csúcshőmérséklet idején a rosszul tartott állatok rövid időn belül hőgutát kaphatnak, amely hosszú távon pusztulásukhoz vezet, így a melegben az állatokat is óvni kell, például megfelelő mennyiségű friss ivóvíz biztosításával és árnyékos helyek kialakításával - figyelmeztetnek az állatvédők.



Az Orpheus Állatvédő Egyesület hétfői közleménye szerint a kutyák önszántukból soha nem mozognak a tűző napon a nagy kánikulában, ha mégis ezt kell tenniük, mindezt nehezebben viselik a nagyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. A kutya nem tud izzadni, ez komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha, bizonyos körülmények között nem elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet, padlót, amelyre ráfekve hűtheti magát.



Az Orpheus Állatvédő Egyesület azt tanácsolja, hogy a nagy nyári hőségben a nagyobb sétákat a kora délelőtti és késő délutáni órákra időzítsék a gazdák, az állatok számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon elbújhatnak, az élelem mellett naponta többször legyen friss ivóvizük, valamint soha ne hagyják háziállataikat egyedül autóban, még nyitott ablaknál se. Érdemes arra is figyelni továbbá, hogy a naptól felhevült aszfaltot is kerüljék el lehetőség szerint, hiszen ez könnyen égési sérülést is okozhat az állat mancsán.



Akinek módjában áll, nedvesítse be az állat bundáját, vagy úsztassa meg, és semmiképp ne hajszolja. A lakásban a sötétítés, a ventilálás segítheti a meleg átvészelését. A háziállatok mellett a haszonállatokra is fokozott figyelmet kell fordítani a hőség idején.



Ha megtörtént a baj, és az állat intenzíven liheg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, lehet hőtorlódása vagy hőgutája is. Ilyenkor a gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet.

Hétfőn a délutáni, esti órákban a Dunántúl keleti, délkeleti felén, a Duna vonalában és északkeleten helyenként kialakulhat zivatar, amelyek az éjszaka folyamán mindenütt megszűnnek. Kedden a déli óráktól szórványosan, nagyobb eséllyel a Dunától keletre ismét számíthatunk zivatarokra. Környezetükben lokálisan jelentősebb mennyiségű (> 20, kedden helyenként >25 mm) csapadék, erős vagy viharos (>55-70 km/h) szél és kisebb méretű jég előfordulhat.A napi középhőmérséklet hétfőn és kedden az ország jelentős részén 25 °C felett alakul, a középső és északi területeken pedig a 27 °C-ot is átlépheti.Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére hétfő éjféligHétfőn délután, este helyenként fordulhat elő zivatar nagyobb valószínűséggel a Dunántúlon, annak is főként keleti felében, a Duna vonalában, illetve északkeleten. Egy-egy helyen lokálisan jelentősebb mennyiségű (> 20 mm) csapadék, viharos (> 70 km/h) szél és kisebb méretű jég előfordulhat.A napi középhőmérséklet hétfőn az ország jelentős részén 25 °C felett alakul, a középső országrészben és északnyugaton a 27 °C-ot is átlépheti.- Testtömegtől és fizikai aktivitástól függően, akár 3-4 liter folyadék bevitele javasolt, azonban célszerű kerülni a cukros, koffeines és az alkoholos italok fogyasztását!- Az izzadás során elvesztett ásványi sók pótlásáról gondoskodjon!- Könnyen emészthető, valamint a vitamindús ételek fogyasztása javasolt!- Ajánlott több időt hűvös, légkondicionált helyiségben tölteni.- 11 és 15 óra között kerülje a tűző napon tartózkodást! Fektessen nagyobb hangsúlyt a bőrvédelemre, hiszen nagy a leégésveszély. Magas, 30-40-es faktorszámú fényvédőszerek használata ajánlott.- Viseljen jó minőségű, UV-szűrős napszemüveget, hiszen az erős sugárzás szemkárosító hatású is lehet.- Sose hagyjon gyermekeket, vagy állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban!- Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk a forró napokon!- Az autóval közlekedők koncentrációjára is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg, ők fokozott óvatossággal vezessenek.- Akik a kánikulát vízparton töltik, napozás után hűtsék le magukat, ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel, hiszen a hirtelen testhőmérséklet-változás ritmuszavart válthat ki.