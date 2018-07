Hőség Győr-Moson-Sopronban - Figyelmeztetés + tanácsok a kánikula idejére

Győr-Moson-Sopron megye - A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű

Forrás: met.hu

Tanácsok hőség idejére

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére hétfő éjféligHétfőn délután, este helyenként fordulhat elő zivatar nagyobb valószínűséggel a Dunántúlon, annak is főként keleti felében, a Duna vonalában, illetve északkeleten. Egy-egy helyen lokálisan jelentősebb mennyiségű (> 20 mm) csapadék, viharos (> 70 km/h) szél és kisebb méretű jég előfordulhat.A napi középhőmérséklet hétfőn az ország jelentős részén 25 °C felett alakul, a középső országrészben és északnyugaton a 27 °C-ot is átlépheti.- Testtömegtől és fizikai aktivitástól függően, akár 3-4 liter folyadék bevitele javasolt, azonban célszerű kerülni a cukros, koffeines és az alkoholos italok fogyasztását!- Az izzadás során elvesztett ásványi sók pótlásáról gondoskodjon!- Könnyen emészthető, valamint a vitamindús ételek fogyasztása javasolt!- Ajánlott több időt hűvös, légkondicionált helyiségben tölteni.- 11 és 15 óra között kerülje a tűző napon tartózkodást! Fektessen nagyobb hangsúlyt a bőrvédelemre, hiszen nagy a leégésveszély. Magas, 30-40-es faktorszámú fényvédőszerek használata ajánlott.- Viseljen jó minőségű, UV-szűrős napszemüveget, hiszen az erős sugárzás szemkárosító hatású is lehet.- Sose hagyjon gyermekeket, vagy állatokat (kutyát) zárt, szellőzés nélküli parkoló autóban!- Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát hordjunk a forró napokon!- Az autóval közlekedők koncentrációjára is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg, ők fokozott óvatossággal vezessenek.- Akik a kánikulát vízparton töltik, napozás után hűtsék le magukat, ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel, hiszen a hirtelen testhőmérséklet-változás ritmuszavart válthat ki.