Hőség - A radarkép szerint közelít: heves zivatarokkal érkezhet a hidegfront

21.44 - Az Időképen található radarkép szerint már valami közelít északnyugat felé:

- tájékoztatta az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-t. Többfelé heves zivatarokkal érkezik a hidegfront.Mint kifejtették: eddig ezen a napon a legmagasabb minimum-hőmérsékletet 2012-ben Pécsett mérték, 24,2 fokot. Szombatra virradóra az országban többfelé nem csökkent 25 fok alá a hőmérséklet, és ezzel megdőlt a legmagasabb minimum-hőmérséklet rekordja.A legmagasabb hőmérsékletet Budapest Lágymányoson mérték, ahol a leghidegebb órákban is csak 26,6 fokig hűlt le a levegő: így ez lett az új napi országos minimum-rekord.A legfrissebb veszélyjelzés szerint a tartós hőség miatt továbbra is a legmagasabb, harmadfokú figyelmeztetés van érvényben Budapesten és Pest továbbá Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében. Szintén a hőség a miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Veszprém és Zala megyében másodfokú figyelmeztetés van érvényben.

A meteorológiai szolgálat azt írta: szombaton még marad az országos hőség, a Dunántúl nagyobb részén 27, az Alföldön 29 fok feletti napi középhőmérséklet várható. A maximumuk szombat délután általában 33-38 fok között alakulnak, de északnyugaton és az Északi-középhegység térségében hűvösebb, a Dél-Alföldön melegebb is lehet. Késő estére 26-32 fok közé hűl le a levegő.Veszélyjelzésükben azt írták: vasárnap megkezdődik az enyhülés; a Dunántúl északnyugati felén és az Északi-középhegységben már 25 fok alá csökken a napi közép, de délkeleten sem valószínű már 29 fokot meghaladó átlag. A jelenlegi előrejelzés szerint vasárnap a legalacsonyabb hőmérséklet 18-24 fok között, a legmagasabb hőmérséklet északnyugaton 28, délkeleten 36 fok körül alakul.Kiemelték továbbá, hogy már szombaton az Alföld északi részén, majd késő délutántól inkább északnyugaton várható néhol zivatar kialakulása viharos szél kíséretében. Ezeken a tájakon egy-egy intenzívebb zivatar kipattanása sem zárható ki. Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyére a felhőszakadás és a heves zivatar veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetéseket adott ki szombatra a meteorológiai szolgálat.Azt írták: éjszaka és vasárnap reggel az északi, északnyugati területeken helyenként, majd napközben egyre inkább délebbre, és már nagyobb számban várható zivatarok kialakulása. Késő délutántól helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak, legnagyobb eséllyel a Dunántúl középső területein és az Alföld nyugati részén - írták, de megjegyezve: "ebben azonban viszonylag nagy a bizonytalanság".Heves zivatarban lokálisan 20 millimétert meghaladó csapadékra, 2 centiméter körüli jégátmérőre, 80 kilométer/órát meghaladó széllökésekre is számítani kell - hangsúlyozta a meteorológiai szolgálat.