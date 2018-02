Hófúvás miatt több utat teljesen lezártak a megyében - fotók, videó

Ön mit tapasztalt az utakon? Küldjön fotót: tudosito@kisalfold.hu

22. 46 - Országszerte havazik

Brutálisan sok a baleset



A tűzoltóktól elsősorban a havazástól leginkább érintett megyékben, Győr-Moson-Sopronban, Vasban, Zalában, Baranyában, Somogyban és Tolnában kértek árokba csúszott járművek miatt segítséget. Kedden 14 óráig 94 baleset történt, közülük egy halálos volt, többen könnyebben megsérültek, de nagyobbrészt anyagi kárral végződtek a balesetek.



Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője elmondta: az országban 27 mellékút van lezárva, Vas megyében 11, Győr-Moson-Sopronban 10 és Zalában 6. A teherautók közlekedési korlátozását a 8-as utat kivéve mindenhol feloldották.



Elzárt település nincs az országban. A tűzoltóktól elsősorban a havazástól leginkább érintett megyékben, Győr-Moson-Sopronban, Vasban, Zalában, Baranyában, Somogyban és Tolnában kértek árokba csúszott járművek miatt segítséget. Kedden 14 óráig 94 baleset történt, közülük egy halálos volt, többen könnyebben megsérültek, de nagyobbrészt anyagi kárral végződtek a balesetek.Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője elmondta: az országban 27 mellékút van lezárva, Vas megyében 11,és Zalában 6. A teherautók közlekedési korlátozását a 8-as utat kivéve mindenhol feloldották.Elzárt település nincs az országban.

19.33 - Útinform - Lezárt utak a megyében



Teljes útzár hóátfúvás miatt:



Vitnyéd-Csapod-Iván összekötő úton a 0+000 – 9+000 km szelvény között

Iván-Újkér-Szakony összekötő úton a 11+000 – 16+000 km szelvény (Egyházasfalu-Szakony) között

Nemeskér-Egyházasfalu összekötő úton a 0+400 – 4+000 km szelvény között

Gyóró közelében a 20+000 és a 21+000 km szelvény között

Hidegség és Nagycenk között a 0+500 és a 3+000 km szelvény között

Balf és Fertőrákos között a 3+700 és a 10+100 km szelvény között

Páli és Edve között a 0+000 és a 4+670 km szelvény között

Vadosfa és Magyarkersztúr között a 2+350 és az 5+170 km szelvény útszakaszon

Kapuvár és Öntésmajor között a 0+000 és a 0+2800 km szelvény útszakaszon

Balf és Fertőrákos között a 3+700 és a 10+100 km szelvény között

Páli és Edve között a 0+000 és a 4+670 km szelvény között



Félpályás útzár:



A Fertőszentmiklós-Fertőújlak összekötő úton a (Fertőújlakra bevezető szakasz) 11+000 – 12+700 km szelvény között

Gyóró és Mihályi között a 15+000 és a 19+000 km szelvény között

Fertőújlak és Fertőd között a 11+000 és a 12+760 km szelvény között

Beled és Cirák között a 2+300 és a 6+000 km szelvény közötti útszakaszon

Himod és Kisfalud között a 2+500 és a 7+400 km szelvény között

Kapuvár és Hövej között a 0+000 és az 1+000 km szelvény között

Gyóró-Csepreg összekötő úton a 9+000-12+350 km szelvény között Vitnyéd-Csapod-Iván összekötő úton a 0+000 – 9+000 km szelvény közöttIván-Újkér-Szakony összekötő úton a 11+000 – 16+000 km szelvény (Egyházasfalu-Szakony) közöttNemeskér-Egyházasfalu összekötő úton a 0+400 – 4+000 km szelvény közöttA Fertőszentmiklós-Fertőújlak összekötő úton a (Fertőújlakra bevezető szakasz) 11+000 – 12+700 km szelvény közöttGyóró és Mihályi között a 15+000 és a 19+000 km szelvény közöttFertőújlak és Fertőd között a 11+000 és a 12+760 km szelvény közöttBeled és Cirák között a 2+300 és a 6+000 km szelvény közötti útszakaszonHimod és Kisfalud között a 2+500 és a 7+400 km szelvény közöttKapuvár és Hövej között a 0+000 és az 1+000 km szelvény közöttGyóró-Csepreg összekötő úton a 9+000-12+350 km szelvény között

Hófúvás:

Fotó: Boldis Roland

Fotó: Szalai Márk

Az ország középső harmadában szinte mindenhol, a Dunántúl középső és északi részén, illetve északkeleten váltakozó intenzitással havazik.A gyorsforgalmi utak burkolata vizes vagy sónedves. De az M1-es autópályán Tatabánya közelében, az M7-es autópályán Balatonvilágosnál, az M3-as autópályán pedig Hajdúnánás és Ófehértó térségében latyakos, hókásás szakaszok is előfordulhatnak.A főutak többnyire havasak, hókásásak vagy latyakosak. Nógrád, Heves és Békés megyében többnyire sónedvesek.A mellékutak szinte mindenütt havasak, letaposott havasak illetve latyakosak.A látási viszonyok általában megfelelőek, de Tárnok és Kiskőrös környékén 300 m alatti a belátható út hossza.Az ország nagy részén szélcsend van vagy gyenge a légmozgás, de a Dunántúl nyugati területein valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelentős részén közepes erősségű szél fúj. Szombathely, Nagykanizsa és Szikszó környékéről erősödő szelet jeleztek.20.55 -Árokba hajtott egy autóbusz a 85-ös főúton, a rábapatonai körfogalomnál. A balesethez a győri és a csornai hivatásos, valamint a koroncói és a börcsi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik megkezdték a műszaki mentést. A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani - tájékoztat a katasztrófavédelem. 20.25 - Mutatjuk, hány busszal volt gond a zord hidegben Győr környékén >> 19.49 -18.10 -Éjjel egyre kevesebb helyen várható havazás, hószállingózás. Hajnalig többnyire lepel - 3 cm várható, de kisebb körzetekben 5 cm körüli mennyiség is hullhat. Szerda napközben már csak helyenként (főként a középső megyékben és délen) lehet hószállingózás, gyenge havazás (kb. lepel-1 cm).Az olykor erős (45-55 km/h) északi, északkeleti szél elsősorban a Dunántúl nyugati felében és északkeleten, keleten okozhat hófúvást (az éjszaka első felében kiemelten Vas és Zala megyékben erős hófúvás is lehet). Szerdán valamelyest gyengül a légmozgás, de a Nyugat-Dunántúlon, az Alföld keleti felén és Borsodban a hóval borított tájakon továbbra is lehet hófúvás.Szerda reggel a szélvédett, gyengébben felhős tájakon -15 fok közelébe csökkenhet a hőmérséklet. Szerda késő estétől a derült, szélcsendes területeken egyre többfelé (főként a Dunántúlon és Északi-középhegység völgyeiben) -15 fok köré, majd az alá csökken a hőmérséklet.Kamion mentése zajlik Rábatamási és az M85 felhajtó körforgalom között. Lassan végeznek és engedik a forgalmat - tudósított olvasónk, Roland.Egy másik olvasónktól is kaptunk fotót a balesetről:

Egy személygépkocsi hajtott egy ingatlannak az osztrák határátlépési pontnál, Sopron térségében - tette közzé kedd délután a police.hu.Egy 23 éves nő személygépkocsival közlekedett a 84-es számú főúton, Ausztria irányából Sopron irányába. Közlekedése során a 129-es kilométerszelvénynél nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg a személyautó sebességét, ezért a havas úton megcsúszott és nekihajtott egy úttest mellett álló épületnek, amely az ütközéstől összedőlt. A közlekedési balesetben nem sérült meg senki.

A horvát hatóságok visszavonták a kamionforgalmat korlátozó reggeli intézkedésüket, így 13 órától újra behajthatnak Letenyénél Horvátországba a 7,5 tonnánál nehezebb járművek.Vas megyében továbbra is teljes útzár van a Gyóró-Csepre, a Karakó-Jánosháza, az Egyházasdaróc-Nagykölked, a Vönöck-Kemenessömjén, az Őrimagyarósd-Viszák, a Mersevát-Kemenesszentmárton összekötő úton, illetve a bucsui bekötőúton, továbbá Rum és Rábatöttös, valamint Meggyeskovácsi és Csempeszkopács között. Ugyanakkor a Rimány és Szőce közötti úton már feloldottuk az útzárat.Zala megyében a Gelse-Pölöskefő, az Újudvar-Magyarszerdahely és a Gelse-Zalaszentbalázs összekötő úton, valamint a sármelléki és kehidakustányi bekötőúton találkozhatnak korlátozással a közlekedők.Tolna megyében a 61-es és 65-ös főúton, illetve Veszprém megyében a 82-es főúton megszűnt a 7,5 tonnánál nehezebb járművek korlátozása. Ugyanakkor Zala megyében a 61-es és 75-ös főúton a nehézgépjárművek továbbra sem közlekedhetnek.A magyar-horvát határszakaszon a horvát hatóságok Letenyén, a határátkelőnél továbbra is szüneteltetik a 7, 5 tonnánál nehezebb kamionok átléptetését.Havazás és hóátfúvások Sopronban és környékénÍgy közlekednek a buszok a megyében"Győr-Moson-Sopron megye kapuvári és soproni térségében van néhány útszakasz melyen a közlekedés szünetel. Győr, Mosonmagyaróvár, Csorna környékén a közlekedésben nincs fennakadás.Az alábbi szakaszokon függesztettük fel a közlekedést:Cirák – Beled, Újkér - Egyházasfalu között hóakadály miatt.Simaság – Iván között pedig a Katasztrófavédelem mentési munka miatt korlátozza a közlekedést.Két zsáktelepülést nem tudunk elérni szintén hóakadály miatt. Ezen települések Nemeskér és Csáfordfa.Kimaradt járatok nem voltak, minden települést (a két zsáktelepülést kivéve) kerülő útvonalon elértünk.A késesek jellemzően 10-15 percesek voltak a reggeli csúcsban. Jelenleg a megyében menetrend szerint indulnak autóbuszaink" - tájékoztatott az ÉNYKK.Földrajzi fekvésnek köszönhetően ebben az egyutcás faluban most van fennforgás. A Közút sárga gépei és különböző traktorok igyekeznek, hogy Völcsejt ne lepje be a hó. Az autósok szinte semmit nem látnak a két falu között (Völcsej-Lövő ill. Sopronhorpács-Völcsej). Lehetne mondani, aki teheti kerülje, ám hasonló bekötő utakat már lezártak, például az Egyházasfalu- Nemeskér utat, de Egyházasfalu (Keresztény)- Újkér úton sem lehet kispályás a helyzet, hiszen ugyanilyen fekvésű út.Reméljük nem lesz még egyszer olyan hóhelyzet, ami pár évvel ezelőtt volt. Akkor házakat kellett kibontani a hóból, traktorral hozták a kenyeret a kisboltba... Bár még nem áll úgy a szénánk, de ha ez a hófúvás, erős mínuszok és a hóesés így folytatódik, könnyen lehet, hogy pár nap múlva a Völcsejen lakó emberek be lesznek szorulva ismét.Jó látni, hogy a dolgozók nem hagyják magukra a két falu közti területet, sem Lövő felől, sem Sopronhorpács felől" - jelezte olvasónk.

Olvasónk hajnali felvételei az úthelyzetről:Országszerte nehezíti a közlekedést a havazás. A havazás és hófúvás elsősorban a Dunántúlt érinti, de az ország más részein is előfordulhatnak rendkívüli időjárási helyzetek."Az első képen Csapod -Röjtökmuzsaj felé,a második képen Csapod-Fertőszentmiklós. A harmadik képen Vitnyéd felé útlezárás" - írta a fotók mellé olvasónk.

"Fertődön meg télen is pörög a turizmus. Kerékkáros vendégünk felfelé tartó útja során itt töltötte az éjszakát, éppen indulásra készül. A mai napra 90 kilométert tervezett éppen abba az irányba, ahol a legrosszabb a hó helyzet. Mint a turisztikai bizottság elnöke marasztaltam hogy maradjon de nagyon mehetnékje volt" - írta olvasónk.

Győrben a Petőfi-hídon piros ponyvás teherautóról vödrökkel sózzák a járdát. Nehéz és veszélyes kikerülni őket. Amúgy is dugó van/volt város szerte ma reggel. Ezt jobban is átgondolhatnák. Erre nincs szabályzat?" - írta a fotó mellé olvasónk.

"A Győr-Szol Zrt. készenléti ügyeletben lévő állománya február 27-én hajnalban a havazás kezdetével egy időpontban megkezdte a síkosságmentesítési és hó eltakarítási munkálatokat. A társaság munkatársai és járművei a technológiai előírásoknak megfelelően elsőként a hidakon és a felüljárókon, a közösségi közlekedés elősegítésére tömegközlekedési útvonalakon dolgoztak, ugyanakkor szóróanyag került a főbb utak és a buszmegállók burkolatira, valamint a közterületi járdákra és terekre.A főutakat, a forgalmas városi szakaszokat nagygépek, a belvárosi, szűkebb utcákat kisebb járművek, a buszmegállókat, gyalogátkelőhelyeket kézi erővel síkosságmentesítik. A teljes kapacitással zajló, és jelenleg is tartó munkában összesen 28 gép és közel 100 ember vesz részt.A Győr-Szol Zrt. felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a speciális körülmények, az erős lehűlés, az élénk szél okozta hóátfúvások együttes jelenléte rontja a síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkálatok hatékonyságát. A nagyobb gondot a hideg okozza, mert jelen körülmények között csökken a burkolatokra kijuttatott szóróanyag olvasztó hatása. Ezért a szolgáltató a közlekedésben résztvevőtől a szokásosnál nagyobb türelmet kér, egyben a s felhívja a figyelmet, hogy az időjárásban és az utakon télies körülményekre kell számítani, ami a megszokottnál hosszabb menetidőt eredményezhet.A télies időjárás, a havazás miatt csúszásveszély alakult ki a vízpartokon is. A győri folyópartok mentén elkészült új szakaszok több pontján figyelmeztető táblák jelzik a fokozott balesetveszélyt, így ezeket a sétálóutakat mindenki saját felelősségére használhatja. A téli időszakban érdemes fokozottan figyelniük az itt közlekedőknek, hiszen a páralecsapódás miatt ezeken a helyeken könnyen előfordulhat jegesedés, még enyhébb időben is jelentős a csúszásveszély.Az elmúlt napokba megindult a jegesedés a Győrben található városi tavak felszínén, egyes folyószakaszokon. Ezekre a felületekre rámenni, azokon csúszkálni tilos és életveszélyes. A jégen tartózkodás havazás esetén különösen veszélyes, mert a lehullott eltakarja a jég felületét" - jelezte közleményében a Győr-Szol."A Fertőendrédi Tercia felől Agyagosszergény község megközelíthetetlen, az utat lezárták. A falu egyenlőre Vitnyéd felől megközelíthető" - írta olvasónk.A hófúvások miatt jelenleg az alábbi korlátozások vannak érvényben az országos közúthálózaton:A 61-es és a 65-ös főút Tolna megyei szakaszán, Veszprém megyében a 82-es főút első 43 km-es szakaszán, valamint a 75-ös főúton Zala megyében Bak és Rédics között, a 33-68 km közé eső szakaszon is 7,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben a hófúvások miatt.A Dunántúlon jelenleg 17 alsóbbrendű útszakaszt hóátfúvások miatt teljes vagy félszélességben lezárták.Vas megyében Lócs és Csepreg, Karakó és Jánosháza, Szombathely és Bucsu, Egyházasrádóc és Nagykölked, Kemenesmihályfa és Tokorcs, a Vönöck és Kemenessömjén, Őrimagyarósd és Viszák, a Zimány és Szőce, valamint a Mersevát és Kemenesszentmárton közötti mellékúton, Győr-Moson-Sopron megyében Vitnyéd és Csapod, Egyházasfalu és Szakony, illetve Nemeskér és Egyházasfalu között van érvényben teljes útzár. Míg Zala megyében Gelse és Pölöskefő között két szakaszon, az Újudvar-Magyarszerdahely összekötő úton, a sármelléki bekötőúton, és a kehidai átkötő úton találkozhatnak az autósok korlátozással. Elzárt település ugyanakkor egyik megyében sincs.A fentieken kívül a magyar-horvát határszakaszon, a horvát hatóságok az ottani útviszonyok miatt Letenyén a határátlépőnél szüneteltetik a 7, 5 tonnánál nehezebb kamionok átléptetését.10 fokkal hidegebb várható a sok éves átlagnál. A februári méréseket tekintve legutóbb 2012 februárjában volt "zord" hideg.Egy ember életét vesztette, amikor két személygépkocsi ütközött az 1-es főúton Bicskénél. A balesetben hárman sérültek meg, egy ember olyan súlyosan, hogy a helyszínen meghalt.A rendőrség a helyszínelés idejére teljesen lezárta az érintett útszakaszt, a forgalmat Bicske belterületén keresztül terelik el.Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom."Fertőszentmiklóson a 85-ösre vezető út, a Hungaropro utáni út szakasz veszélyes! A busz is csúszik rajta, inkább kerülnek miatta" - írja olvasónk.

"A győri Zrínyi utca ma reggel inkább tűnt falusi utcának mint nagyvárosi útnak" - írta olvasónk.

Kamionnal ne közlekedjen a mellékutakon

- Az útinform közleménye szerint a társaságuk a Dunántúlon több száz munkagéppel dolgozik a hófúvások okozta hóakadályok megszüntetésén, ennek ellenére 100-nál is több olyan útszakasz van az érintett megyékben, főleg a mellékutakon, ahol a viharos szél miatt csak nehezen járhatóak az utak, főleg nehézgépjárművekkel a beszűkült útkeresztmetszet miatt. Jelenleg Vas megyében 3,míg Zalában 1 szakaszon van érvényben teljes útzár hófúvás miatt, de hogy elkerüljük a további jelentős korlátozásokat és azt, hogy elzárt települések alakuljanak ki, arra kérik a teherautóval, nehézgépjárművel közlekedőket, hogy a balesetek, elakadások elkerülése érdekében Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala megyében, valamint Veszprém megyében a Bakonyban és déli területeken kedden lehetőség szerint csak a főúthálózatot használják, ha mindenképpen el kell indulniuk.Tolna megyében a 61-es és 65-ös, míg Veszprém megyében a 82-es főúton van érvényben 7,5 tonna feletti járművekre vonatkozó korlátozás.

Lezárt utak

7.40 - Vas éshét útszakaszon rendeltek el korlátozást hófúvás miatt, Tolnában pedig a 61-es és 65-ös úton korlátozzák a kamionforgalmat - tájékoztatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kedd reggel az MTI-t.A rendőrség közleményei szerint Horvátországba sem Letenyénél, sem Barcsnál nem engedik be a 7,5 tonna megengedett össztömeg feletti tehergépjárműveket.Az Útinform kora reggeli összesítése szerint Vas megyében a 40-70 kilométer/órás széllökések miatt mintegy kilencven útszakaszon tapasztalható hóátfúvás, emiatt a látótávolság lecsökkenhet akár néhány méterre is. A viharos széllökések gyakorlatilag azonnal visszahordják a havat a burkolatra.Vasban emiatt a Lócs és Csepreg, a Szombathely és Bucsu, valamint a Karakó és Jánosháza közötti mellékút egy-egy szakaszát lezárták a hóátfúvások miatt.

Győr-Moson-Sopron megyében a Vitnyéd-Csapod-Iván, a Nemeskér-Egyházasfalu összekötő úton és Egyházasfalu-Szakony között, valamint a Fertőszentmiklós-Fertőújlak összekötő úton félpályás korlátozást rendeltek el.

Vitnyéd-Csapod

Nemeskér-Egyházasfalu

Egyházasfalu-Szakony

Kedd 7.15 - Lezárva a Vitnyéd és Csapod, az Egyházasfalu és Szakony közötti, illetve a Nemeskér és Egyházasfalu közötti útszakasz.



A Fertújlak településre vezető mintegy 2 km-es útszakasz jelenleg csak fél szélességében járható.

Úton van és havazás, hófúvás nehezíti a közlekedést? Várjuk tudósítását ide: tudosito@kisalfold.hu

Tolna megyében a 61-es és 65-ös úton átmenetileg korlátozzák a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjárművek közlekedését.A meteorológiai előrejelzések szerint kedden az ország teljes területén havazás várható. A Szombathely-Debrecen vonaltól délre 5-10, Zala, Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád megye határhoz közeli, déli részein pedig akár 10-20 centiméternyi friss hó is hullhat. Elsősorban a Dunántúlon, főleg a nyugati és déli részeken, valamint a Bakonyban várható 40-60 kilométer/órás széllökés - hívta fel a figyelmet a Magyar Közút.A rendőrség kora reggel a police.hu oldalon azt közölte, hogy már nemcsak Barcsnál, hanem Letenyénél sem léphetnek be a kamionok Horvátországba, ezért a kamionokat a pihenőhelyekre terelik. A személygépkocsi-forgalom továbbra is zavartalan.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának kedd kora reggeli összesítése alapján Vas és Győr-Moson-Sopron megyében a 40-70 km/órás széllökések nyomán számos útszakaszon nehezíti hófúvás a közlekedést, csak Vas megyében mintegy 90 útszakasz érintett. A viharos széllökések gyakorlatilag azonnal visszahordják a havat a burkolatra ezért Vas megyében a Lócs és Csepreg, a Szombathely és Bucsu, valamint a Karakó és Jánosháza közötti mellékút egy-egy szakaszán van érvényben teljes útzár.Tolna megyében pedig a 61-es és 65-ös főúton az intenzív havazás és hófúvások miatt pedig átmenetileg korlátozzák a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti tehergépjárművek közlekedését. A hófúvásos szakaszokon ráadásul a látási viszonyok rosszak, a látótávolság lecsökkenhet akár néhány méterre is. Ugyanakkor elzárt település nincs ezekben a megyékben sem. Az intenzív havazásban érintett területeken, főleg a mellékutak egyes szakaszain téliesebb útviszonyokra számíthatnak a közlekedők, de a gyorsforgalmi úthálózat jól járható.

Hétfőn írtuk

gyorsforgalmi utak

Az Útinform tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron megyében a 8621-es úton Vitnyéd és Csapod között a 0 és 9-es kilométerszelvények közötti szakaszt hóátfúvás miatt lezárták. Az érintett települések más úton továbbra is megközelíthetők, a megye területén nincs elzárt település.burkolata szinte mindenütt száraz. A főutak mindenhol járhatóak és jellemzően szárazak,illetve a déli megyékbenis - írja az Útinform A mellékutakon is hasonló helyzettel találkozhatunk. Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy és Baranya megyében többfelé téliesek az útviszonyok; havas, letaposott havas, hóbordás utak előfordulnak.A rendőrség honlapján található tájékoztatás szerint Vas megyében hófúvás miattBaleset történt a 85-ös főúton, Pereszteg és Fertőszentmiklós között hétfőn késő este, egy autó az árokba csúszott. Ahogy korábban egy másik olvasónk, úgy most a fotókat küldő Kuslics Gergely is jelezte, hogy mindenképpen tartsák be a sebességhatárokat, az útviszonyoknak megfelelően vezessenek. Gergely hozzátette, hogy a közútkezelők dolgoznak a szakaszon, tolják a havat és sóznak is.

Ilyen az út a 85-ösön, Pereszteg és Fertőszentmiklós között

Fotó: Varga Rebeka

21.00 -A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint hóátfúvás miatt lezárt útszakaszra kell számítani a közlekedőknek:- a 7381-es számú úton, Karakó és Jánosháza között;- a 8618-as számú úton, Lócs és Csepreg között;- a 87133-as számú úton, Szombathely és Bucsu között.Az úton lévőknek helyenként hóátfúvásra, valamint jeges, jégbordás útszakaszokra lehet számítani az alábbi utakon. Lista itt >> 17.28 -Vas, illetve Győr-Moson-Sopron megyében) az autósok fokozott figyelemmel, a sebességhatár betartásával közlekedjenek, hiszen hóátfúvások nehezítik a közlekedést. A közútkezelők igyekeznek, de így sem bírják mindenhol tisztán tartani az utakat a szél miatt. A héten súlyos mínuszok is betörnek, és ha az időjárás nem kedvez, sajnos néhány bekötő jégpálya is lehet - írta olvasónk, Varga Rebeka.16.00 -A vasútállomás és környéke.Sopronban:

Korábban írtuk

Az előrejelzések alapján a következő napokban szinte valamennyi megyében havazásra, ezzel együtt a nagy erejű széllökések miatt hófúvásokra is számíthatnak a közlekedők. A 45-60 km/órás széllökések a burkolatról letakarított havat ugyanis rövid időn belül újra az utakra juttathatják. Ezért a szakemberek arra kérik az autósokat, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az érintett megyékben az aktuális út- és látási viszonyokról.A meteorológiai előrejelzések alapján hétfőn dél felől havazás kezdődik, a hóval borított tájakon az akár 45-60 km/órás – a Bodrogközben akár 65 km/óra feletti - északkeleti szél elsősorban a Dunántúl nyugati és déli felében okozhat hófúvást. Hétfő délutántól, estétől pedig az ország déli részein a már frissen lehullott havat is hordhatja a szél.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. még a téli üzemeltetési időszak előtt, novemberben kihelyezte valamennyi megyében, összesen 760 kilométeren a hófogó rácsokat, oda, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége. Ezzel együtt is az ilyen időjárási körülmények között kialakuló havas szakaszok megszüntetése rendkívül idő- és energiaigényes, mivel a szél folyamatosan visszahordja a letakarított havat a burkolatra, ezért eredményesen csak a viharos széllökések befejeztével tud fellépni a közútkezelő. A társaság az összes bevethető járművét továbbra is az utakra rendeli, hogy a hófúvásos szakaszokon 12 órás váltott műszakokban, folyamatosan be tudjanak avatkozni.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiek miatt arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható aés aoldalon.