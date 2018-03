Hófúvás - Több megyében harmadfokúra emelték a figyelmeztetést

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) óvatosságot kér a télies időjárás miatt a közlekedőktől.



Szombati, MTI-hez eljuttatott közleményében a rendőrség azt írta, vasárnap reggelig a legtöbb helyen összefüggő hótakaró alakul ki. Mivel vastagsága 15 centiméter is lehet, azt kérik, hogy a járművezetők csökkentsék a haladás sebességét, vezessenek figyelmesebben, növeljék a követési távolságot, figyeljenek jobban a gyalogosokra és tartsanak nagyobb oldaltávolságot a kétkerekű járművek melletti elhaladáskor. Közölték, számítani kell arra, hogy az autó könnyebben megcsúszik, és tisztában kell lenni azzal, hogy a féktávolság is jelentősen megnő. Tanácsos induláskor a gépjárművet teletankolni, az ablakmosót fagyálló folyadékkal feltölteni, az akkumulátor kapacitását ellenőrizni, hóláncot, illetve hólapátot vinni és gondoskodni kell

némi ételről és italról, meleg ruházatról is.

Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt.Az Országos Meteorológiai Szolgálat által szombat délelőtt az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van érvényben a legmagasabb fokú (piros) figyelmeztetés a hófúvás miatt. Budapesten, Pest, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében másod-, míg Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Tolna, Vas és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hófúvás veszélye miatt. Az előrejelzés szerint délutántól vált át egyre többfelé havazásba az eső. A viharos szél pedig többfelé magas hótorlaszokat emelhet.Szombat délelőtt országszerte még sok helyen 0 fok feletti hőmérséklet és csapadékmentes idő volt jellemző, de délutántól több megyében is rövid idő alatt 15-20 centiméternyi friss hó, ezzel együtt viharos, 80 km/óra körüli széllökések, illetve ónos eső is várható.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 93 mérnökségén keresztül a következő napokban is több mint 700 munkagépe és mintegy 4000 szakembere fogja végezni folyamatos rotációban, ütemezetten, 12 órás váltott műszakokban, 0-24 órás szolgálat mellett a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat a mintegy 32 ezer kilométeres országos közúthálózaton.