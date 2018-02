Hóátfúvás miatt lezártak egy útszakaszt a megyében, árokba csúszott egy autó a 85-ösön Peresztegnél

Úton van és havazás, hófúvás nehezíti a közlekedést? Várjuk tudósítását ide: tudosito@kisalfold.hu

Az Útinform tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron megyében a 8621-es úton Vitnyéd és Csapod között a 0 és 9-es kilométerszelvények közötti szakaszt hóátfúvás miatt lezárták. Az érintett települések más úton továbbra is megközelíthetők, a megye területén nincs elzárt település.burkolata szinte mindenütt száraz. A főutak mindenhol járhatóak és jellemzően szárazak,illetve a déli megyékbenis - írja az Útinform A mellékutakon is hasonló helyzettel találkozhatunk. Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Somogy és Baranya megyében többfelé téliesek az útviszonyok; havas, letaposott havas, hóbordás utak előfordulnak.A rendőrség honlapján található tájékoztatás szerint Vas megyében hófúvás miattBaleset történt a 85-ös főúton, Pereszteg és Fertőszentmiklós között hétfőn késő este, egy autó az árokba csúszott. Ahogy korábban egy másik olvasónk, úgy most a fotókat küldő Kuslics Gergely is jelezte, hogy mindenképpen tartsák be a sebességhatárokat, az útviszonyoknak megfelelően vezessenek. Gergely hozzátette, hogy a közútkezelők dolgoznak a szakaszon, tolják a havat és sóznak is.

Ilyen az út a 85-ösön, Pereszteg és Fertőszentmiklós között

Fotó: Varga Rebeka

21.00 -A jelenleg rendelkezésre álló információk szerint hóátfúvás miatt lezárt útszakaszra kell számítani a közlekedőknek:- a 7381-es számú úton, Karakó és Jánosháza között;- a 8618-as számú úton, Lócs és Csepreg között;- a 87133-as számú úton, Szombathely és Bucsu között.Az úton lévőknek helyenként hóátfúvásra, valamint jeges, jégbordás útszakaszokra lehet számítani az alábbi utakon. Lista itt >> 17.28 -Vas, illetve Győr-Moson-Sopron megyében) az autósok fokozott figyelemmel, a sebességhatár betartásával közlekedjenek, hiszen hóátfúvások nehezítik a közlekedést. A közútkezelők igyekeznek, de így sem bírják mindenhol tisztán tartani az utakat a szél miatt. A héten súlyos mínuszok is betörnek, és ha az időjárás nem kedvez, sajnos néhány bekötő jégpálya is lehet - írta olvasónk, Varga Rebeka.16.00 -A vasútállomás és környéke.Sopronban:

Korábban írtuk

Az előrejelzések alapján a következő napokban szinte valamennyi megyében havazásra, ezzel együtt a nagy erejű széllökések miatt hófúvásokra is számíthatnak a közlekedők. A 45-60 km/órás széllökések a burkolatról letakarított havat ugyanis rövid időn belül újra az utakra juttathatják. Ezért a szakemberek arra kérik az autósokat, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az érintett megyékben az aktuális út- és látási viszonyokról.A meteorológiai előrejelzések alapján hétfőn dél felől havazás kezdődik, a hóval borított tájakon az akár 45-60 km/órás – a Bodrogközben akár 65 km/óra feletti - északkeleti szél elsősorban a Dunántúl nyugati és déli felében okozhat hófúvást. Hétfő délutántól, estétől pedig az ország déli részein a már frissen lehullott havat is hordhatja a szél.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. még a téli üzemeltetési időszak előtt, novemberben kihelyezte valamennyi megyében, összesen 760 kilométeren a hófogó rácsokat, oda, ahol az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyobb a hófúvások előfordulási lehetősége. Ezzel együtt is az ilyen időjárási körülmények között kialakuló havas szakaszok megszüntetése rendkívül idő- és energiaigényes, mivel a szél folyamatosan visszahordja a letakarított havat a burkolatra, ezért eredményesen csak a viharos széllökések befejeztével tud fellépni a közútkezelő. A társaság az összes bevethető járművét továbbra is az utakra rendeli, hogy a hófúvásos szakaszokon 12 órás váltott műszakokban, folyamatosan be tudjanak avatkozni.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiek miatt arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható aés aoldalon.