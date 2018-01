Hó és lehűlés is várható a hétvégén

Pénteken túlnyomóan borult, párás lesz az idő. Kezdetben elszórtan, délután főként a Dunántúlon eshet az eső, estefelé a magasabban fekvő területeken már havas eső is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb hőmérséklet 3-8 fok között alakul.



Szombaton is erősen felhős vagy borult lesz az ég. Több helyen - legkisebb eséllyel északkeleten - várható eső, havas eső, a hegyekben hó. Estétől főleg az ország középső területein és nyugaton eshet a hó. Néhol megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 4 fok között, napközben plusz 1-6 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap reggel, délelőtt helyenként, de egyre kevesebb helyen szállingózhat a hó. Délutánra megszűnik a csapadék és a legtöbb helyen kisüt a nap. A minimumok általában mínusz 5 és 0 fok között alakulnak, de északkeleten ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Napközben 0-4 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.