Hideg lesz az újév első hajnalán

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kezdetben az ország túlnyomó részén derült vagy gyengén felhős idő várható. Éjszaka a tartósan derült tájak mellett főleg hazánk északkeleti, északi felén egyre nagyobb területen képződik zúzmarás köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet, amelynek jelentős része vasárnap napközben is megmarad. Helyenként hószállingózás, néhol ónos szitálás is kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -11 fok között alakul, de a fagyzugokban -12, -14 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap a napos területeken +2, a borult, ködös tájakon -4 fok körül várható.