Hideg idő - Ónos eső esik Győrben, nincs riasztás a megyére

Figyelmeztető előrejelzés péntek éjfélig



Havazás:

Ma éjfélig várhatóan az ország nagyobb részén 5 cm körüli vagy afeletti hó hullhat. Az ország délkeleti, déli megyéiben 10-15 cm feletti hó is hullhat.



Fagyott eső, ónos eső:

Délnyugaton, délen - bizonytalan módon - a havazást időszakosan fagyott eső, helyenként ónos eső válthatja fel, a nap első felében a havazás mellett - csapadék intenzitás függvényében - általában inkább fagyott esőnek, a nap második felében inkább ónos esőnek van nagyobb valószínűsége.



Ilyen idő lesz hétvégén



Szombaton reggelig többfelé várható havazás, délkeleten néhol ónos eső, majd napközben egyre kevesebb helyen, inkább keleten eshet. Napközben kevés napsütés is lehet, de késő délutántól délnyugat felől újra beborul, estétől délnyugaton újra előfordulhat csapadék, ekkor már ónos eső, eső formájában. A szél élénk lehet. A leghidegebb órákban mínusz 9 és mínusz 2, napközben mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap reggel és este az ország déli felén ónos eső is kialakulhat. Napközben elszórtan várható havas eső, eső, északon havazás, de hosszabb-rövidebb napos időszakok is lehetnek. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül. A minimumhőmérséklet mínusz 7 és mínusz 1, a maximumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.

A reggeli óráktól tapasztalható csapadék és a meteorológiai előrejelzések szerint várható további havazás miatt a Győr-Szol Zrt. munkagépei folyamatosan végzik a szóróanyag kijuttatását a társaság kezelésében lévő utakra. A városi hidakon és a felüljárókon, a tömegközlekedési útvonalakon, valamint a főbb utakon dolgoznak a nagyobb gépek, a kisebb járművek a járdákat, tereket síkosságmentesítik.A beavatkozás elsősorban megelőző jellegű, a kijuttatott szóróanyag a -5 fok körüli hőmérsékleten még ki tudja fejteni olvasztó hatását, megakadályozva a lehulló csapadék lefagyását. A szolgáltató munkatársai folyamatos ügyeleti készenlétben vannak, az időjárási viszonyok alakulásának függvényében készek elvégezni a szükséges beavatkozásokat.Az ország nagy részén változó halmazállapotú csapadék esik. A középső-, a délkeleti-, a keleti országrészben, valamint az Alföld jelentős részén havazik, vagy szállingózik a hó. Nagyatád, Kápolnásnyék, Gyöngyös, Hajdúnánás és Ófehértó környékén hódara hull - írja az Útinform.Győr és Komárom térségéből, valamint Baranya megyéből és Bács-Kiskun megye déli területeiről ónos esőt jeleztek. Havas eső esik Dunakeszi, Edelény és Emőd tájékán.A gyorsforgalmi utak sónedvesek. A fő- és a mellékutak burkolata a havazással, illetve a csapadékkal érintett területeken az ország középső és déli területein havas, hókásás, letaposott havas, vagy latyakos.A látási viszonyok jók, elvétve párás a levegő.Az ország délkeleti, déli megyéiben akár 10-15 centiméternél is több hó eshet le. A havazás miatt Győr-Moson-Sopron és Vas megye kivételével az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Az ónos eső miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Tolna és Somogy megyében van elsőfokú figyelmeztetés.