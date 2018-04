Heves zivatart, jeget is kaphatunk a nyakunkba - figyelmeztetés adtak ki a megyére

Ma a délutáni, esti órákban alacsony valószínűséggel elsősorban a Dunántúl keleti felében akár egy-egy intenzív vagy heves (> 90 km/h feletti széllökés, > 2 cm jégátmérő) zivatar is kialakulhat. Zivatarokra nagyobb valószínűséggel a Dunántúlon az esti, késő esti óráktól számíthatunk, egy-egy heves zivatar kialakulására is van esély. A zivatarok vagy zivatar zóna környezetében viharos (> 60-80 km/h) szél, néhol nagyobb méretű jég (jégátmérő > 1, 2 cm) és lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (> 15-20 mm) valószínű - írja a met.hu.



A zivatarrendszer fokozatosan északkeletre helyeződik, az éjféli órákat követően a középső országrészben, a hajnali, reggeli órákban az északkeleti területeken valószínű előfordulása, helyenként 55-65 km/h széllökés kíséretében. Északkeleten a délelőtti órákban kialakulhatnak még zivatarok, a déli, kora délutáni órákban egy-egy heves (> 90 km/h feletti széllökés, > 2 cm jégátmérő) zivatarra is van esély.