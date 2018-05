Heves zivatart érkezett Győrbe, jég esett Győrújfalun

Önt is elkapta a vihar: Várjuk fotóit: tudosito@kisalfold.hu

Forrás: időkép

Illusztráció

16.10 - Mosonmagyaróváron is leszakadt az ég.Győrben már dörög - Megérkezett a vihar, Győrújfalun jég is esett.Szerdán és csütörtökön legnagyobb eséllyel és számban délután, este legkisebbel hajnalban és délelőtt számíthatunk zivatarokra. Ma a délnyugati határvidéken minimális eséllyel lehet zivatar, másutt szórványosan várható. Holnap az ország északkeleti harmadán van a legkisebb valószínűsége zivatarnak, másutt ismét szórványosan alakulnak ki legnagyobb eséllyel a Dunántúlon. Zivatarokat erős vagy viharos (50-75 km/h) széllökés, intenzív zápor (5-25 mm) és jégeső (jégméret: többnyire < 2 cm) kísérhet. Néhol felhőszakadás (> 30 mm) is előfordulhat. Egy-egy heves zivatar is lehet, amelyhez kis eséllyel 80 km/h feletti szélroham és nagyobb méretű jég (> 2 cm) társulhat.Győr-Moson-Sopron megye - Heves zivatar Kis valószínűséggel kialakulhat heves zivatar (károkozó szél vagy nagy méretű jég kíséretében).Szerdán az ország délnyugati részének kivitelével elszórtan, nagyobb eséllyel a Dunántúl északi felében valószínűek zivatarok viharos szél (60-80 km/h) és egy-egy helyen lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (15-25 mm) kíséretében. Egy-egy zivatarban főként északnyugaton jégeső (1-2 cm körüli, esetleg efeletti átmérővel), illetve 80 km/h feletti széllökés esetleg kialakulhat - írta a met.hu