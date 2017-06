Heves zivatarok hűsítik a levegőt, riasztást adtak ki a megyére

Több megye több járására és a fővárosra másodfokú riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt péntek reggel. Az érintett területeken a következő órákban olyan heves zivatarok várhatók, amelyeket károkozó szél és akár nagyobb méretű jég is kísérhet.Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Budapest mellett egyelőre az ország középső, északkeleti és dunántúli járásaiban van érvényben a másodfokú, vagyis narancs riasztás. A nap folyamán viszont az ország egész területén számítani lehet a heves zivatarok miatti másodfokú riasztásra.

Emellett felhőszakadás miatt az egész országban elsőfokú (citrom) figyelmeztetés van érvényben. A hőség miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyében másodfokú, a fővárosban és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyében elsőfokú a figyelmeztetés.Az előrejelzés szerint pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 31-36 Celsius-fok között valószínű. Késő estére 21-28 fok közé hűl le a levegő. A meteorológiai szolgálat azt írta: pénteken az ország nagy részén 25-26 fok körül alakul a napi középhőmérséklet (kivéve az északi-északkeleti megyékben), északnyugaton pedig már a 27 fokot is több helyen elérheti.

Mindemellett egy zivatarvonal az Észak-Dunántúlon tovább fejlődve halad kelet, délkelet felé. Ehhez a rendszerhez elsősorban viharos széllökések, másodsorban jégeső társulhat. A nap második felében ismét többfelé valószínű heves zivatar az országban.Délután elsősorban a Dél-Dunántúlon, kisebb eséllyel a Dél-Alföldön és a Tiszántúlon tombolhatnak igen heves zivatarok. A zivatarok elsődleges veszélyforrása a károkozó, viharos (akár 90-100 kilométer/órás) szél lesz, amelyek akár nagy területet is érinthetnek, valamint nagyméretű (akár öt centiméteresnél nagyobb átmérőjű) jég és felhőszakadás is kísérhet. Emellett délelőtt az északi megyékben a zivatartól függetlenül is erős, akár több mint 70 kilométer/órás lehet a szél.