Heves zivatar, felhőszakadás várható a megyében!

Az MTI-hez pénteken eljuttatott figyelmeztetésükben azt írták: késő estig az ország keleti, északkeleti felén alakulhat ki néhol zivatar, amelyhez felhőszakadás, esetleg jégeső, erős vagy viharos széllökés társulhat. Az éjszaka második felében kis eséllyel lehet délkeleten, esetleg a Dunántúl délnyugati felén villámlás. Szombaton napközben előbb helyenként (főként a Dunántúlon és a középső megyékben), majd késő délutántól, estétől nyugat, délnyugat felől (északkelet felé helyeződve) egyre több helyen várható zivatar. Heves zivatarra is van esély, amelyet viharos vagy károkozó szélroham, nagyobb méretű jég és felhőszakadás kísérhet.



Heves zivatar veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki szombatra.



Budapestre, Pest megyére, továbbá Békés, Csongrád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére pedig elsőfokú figyelmeztetést.



Emellett Baranya, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést. Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19 Celsius-fok között alakul, de a tartósan derült területeken ennél hűvösebb is lehet. Napközben 26-32 fokig melegszik a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között várható.