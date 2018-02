Hétvégén megtapasztaljuk az igazi telet megyénkben - kemény fagyok jönnek!

A mínuszok várhatóan március elejéig velünk maradnak. Grafika: Időkép.hu

Pénteken még a Dunántúlon számíthatunk többfelé hószállingózásra, kisebb havazásra, délen pedig gyenge havas esőre. Délutántól észak-északkelet felől szakadozni kezd a felhőzet. Továbbra is élénk, északkeleten néhol erős lehet az északkeleti szél. Délután -1, +7 fok valószínű.Szombaton napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Élénk, északkeleten erős lesz az északi-északkeleti szél. Hideg lesz a reggel, a havas, derült tájakon -8, -10 fok köré is lecsökkenhet a hőmérséklet, napközben -2 és +4 fok közötti értékeket mérhetünk.Vasárnap is számíthatunk hosszabb napos időszakokra, számottevő csapadék nem valószínű. Az erős északi-északkeleti szél helyenként hófúvást okozhat. Reggel erős fagyra ébredhetünk, a havas, derültebb, kevésbé szeles tájakon -15 fok alá is lecsökkenhet a hőmérséklet, és napközben is mindenhol fagyhat -az Időkép.