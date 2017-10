Havazott a Kékestetőn, hózápor a Pilis-tetőn - videó

Az Időkép beszámolója szerint a Pilis-tető is fehér színbe öltözött, miközben a Budapest felett átrobogó zápor nyújtott pazar látványt a naplementében.Korábban írtuk:Kékestetőn havazik, fagypont alatti a hőmérséklet - közölte hétfőn délben az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán.Kékestetőn erős szél és hózápor van, foltokban megmarad a hó. A hőmérséklet mínusz 0,2 Celsius-fok. Kékestetőn kívül Bánkútról is jelezték, hogy hókristályok hullanak - írták.A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, helyenként futó zápor, a hegyekben hózápor valószínű. Kedden napközben néhol kisebb eső is előfordulhat, másutt többnyire napos idő várható több-kevesebb gomolyfelhővel. Emellett továbbra is sokfelé megerősödik, több helyen viharossá fokozódik a szél. Kedden is lehetnek erős széllökések.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 3 fok között valószínű, fagy főként délnyugaton és északkeleten valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 7-12 fok között alakul.