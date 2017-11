Havazott a Bakonyban - Nagy széllel támad tovább november

Illusztráció

A délelőtti órákig még időnként kialakulhatnak 60-70 km/h körüli széllökések a Dunántúl nyugati területein és északkeleten.Reggelig erősen felhős vagy borult lesz az ég, eleinte többfelé, az éjszaka második felétől egyre inkább délen, délkeleten várható eső, zápor. A Dunántúlon havas eső, az Alpokalján és a Bakonyban, valamint az Északi-középhegység magasabb hegyein havazás is lehet. Kedden a délelőtti óráktól észak felől felszakadozik, csökken a felhőzet, de délen estig borult marad az ég. Elsősorban délen - ott is csökkenő jelleggel - várható eső, zápor. Az északi, északnyugati szél többfelé megerősödik, hétfőn a Dunántúlon, éjszaka és kedden északkeleten viharos széllökések is lesznek.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 5 és 10 fok között alakul.Hétfőn délelőtt havazott kezdett a Bakonyban. Az Időkép szerint a Hajagra érkezett meg a tél, de a Kőszegi-hegységben is hófoltok keletkeztek.