Havazik Győrben, nézegessen csodás, jeges képeket

Az előrejelzés szerint szórványosan várható hózápor csütörtökön, de összességében 1-2 cm-t meghaladó friss hórétegnél több még kis területen sem valószínű. Kora délután Győrben is havazik. Ezt látjuk a szerkesztőség ablakából, de az Időkép térképe is mutatja:Amit pedig sajnos csak képeken láthatunk, de azok varázslatosak A Szonghua folyó jéghideg vizében való tömeges megmártózással megkezdődött csütörtökön a világ egyik legnagyobb hó- és jégfesztiválja az északkelet-kínai Harbinban, az ázsiai ország leghidegebb vidékén, ahol télen mínusz 35 fokra is süllyedhet a hőmérséklet.Ne feledjék, pénteken itthon is nagyon, nagyon hideg lesz: mínusz 23 foknak érezzük majd.