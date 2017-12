Havazás: videó a 85-ösről, megyeszerte hull a hó - Mutatjuk, milyen idő lesz holnap!

Estétől északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen valószínű havazás. Holnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de eleinte a középső és keleti országrészben hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap.Délelőtt a Dunántúlon, délután a középső és déli területeken is várható eső, havas eső, északon a magasabb tájakon havazás is lehet. Az északnyugatira forduló szél helyenként megerősödik.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -4 fok között alakul, de északon, északkeleten a havas, szélvédett vidékeken hidegebb lesz, -7, -8 fok is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 1 és 6 fok között valószínű - írja a met.hu.