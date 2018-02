Havazás Győrtől Sopronig - Árokba borult, fának ütközött autók, latyakos utak - fotók

Várjuk olvasóink havas fotóit: tudosito@kisalfold.hu

A Dunántúlon, a középső országrészben, Pest és Heves megyében, a Mátrában az Alföld középső területein és Csongrád megyében, továbbá a fővárosban is havazik. A délkeleti országrészben, Békés megyében pedig havas eső, eső esik. Északkeleten egyelőre csapadékmentes az idő.A gyorsforgalmú utak, a főbb- és alsóbbrendű útvonalak mindenhol járhatók. Jellemzően a Dunántúlon, de Bács-Kiskun, illetve Csongrád megyében is télies útviszonyokra készüljenek. A Duna vonalától nyugatra, valamint Kiskörös és Szentes térségében is havasak, latyakosak a mellékutak.- Az intenzív havazás miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti járművek, a 82-es számú főút Győr-Moson-Sopron megyei szakaszán, Veszprémvarsánytól a megyehatárig. A főút Veszprém megyei szakaszán már korábban korlátozták a tehergépkocsik forgalmát.A 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti járművek a 81-es és a 83-as számú főutakat vehetik igénybe.

A megváltozott téli útviszonyok következtében kedden délelőtt már több baleset is történt Győr-Moson-Sopron megyében, amely tűzoltói beavatkozást igényelt.Reggel 8 óra után érkezett az első bejelentés a megyei műveletirányításra, hogy Dunaszentpál közelében a Bolgányi hídnál egy autó árokba hajtott és fának ütközött. A kocsiból az utasok ki tudtak szállni, egyiküket a mentők könnyű sérülésekkel kórházba vitték. A lébényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsit.Lesodródott az útról és az árokba borult egy személygépkocsi az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Lébény közelében, a 149-es kilométernél. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik áramtalanították a kocsit, majd a helyszínelés után visszaállították azt kerekeire. A balesetben két ember könnyebb sérüléseket szenvedett.

Délelőtt 9 órakor keresztbe fordult egy kamion a 82-es főúton Veszprémvarsánynál a 42-es kilométernél. A kamion, amely gép alkatrészeket szállított, teljesen elzárta az utat a forgalom elől. A pannonhalmi hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik drótkötél segítségével kivontatták a megsüllyedt kamiont, amely sértetlenül folytatni tudta útját, így 10 órától megindulhatott a forgalom is a főúton.

Fél 10-kor a soproni hivatásos tűzoltókat a Sopron és Balf közötti úthoz riasztották, ahol egy személygépkocsi elhagyta az utat és a szántóföldön felborult. A kocsiban egy ember utazott, aki nem sérült meg. Ennél a balesetnél tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.Befejeződött a műszaki mentés a 82-es főút azon szakaszán, ahol korábban egy kamion keresztbe fordult a főúton.A havazás miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeg feletti járművek a Veszprém és Bakonyszentkirály közötti útszakaszon.Az intenzív havazás miatt csúszóssá váltak az utak, ezért február 20-án 9 órától nem közlekedhetnek a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű járművek a 82-es számú úton, Veszprém és Bakonyszentkirály között. Ezen járművek a 83-as számú főutat vehetik igénybe.A korlátozás visszavonásig érvényes - tájékoztat honlapján a rendőrség. 10.08 - Ez a helyzet Sopronban és környékénAz előrejelzések helyesnek bizonyultak: hétfőn 23 óra tájt el is kezdődött a havazás. A Sopron Holding hat munkagépe, s az alvállalkozók öt gépe, közte két, hótolóval felszerelt traktor a fő és tömegközlekedési utakat, meredek utcákat, majd a többi utcát takarította egész éjszaka Sopronban és térségében: Balfon, Brennbergben, Hermesen, a Virágvölgyben, a Tómalmon, Jánostelepen. Kedden reggel 6-kor váltották egymást a sofőrök, azóta is 12 órás váltásokkal folyamatosan végzik az utcákon a hóeltakarítást.A géppark legidősebb hóekéjének elektronikája meghibásodott, ez több mint kétórás kiesést jelentett. Egy másik korosabb munkagépnek a futóműve romlott el, míg az egyik alvállalkozó hótolójának a hidraulikája mondta fel a szolgálatot, aminek a javítása megtörtént.– Tudomásunk szerint a hóügyelet gépállományának frissítése a tervek között szerepel – közölte Kosztka András, a Sopron Holding közterület-tisztítási divíziójának vezetője. – A nehézségek ellenére mindenütt sikerült reggelre járható utakat biztosítanunk.Sopronban és környékén összesen több mint hatvanan dolgoznak: a hóügyelet munkatársait a zöldterületi, illetve a útkarbantartó divízió állománya segíti, akik parkok, közterületek, átjárók, hidak, buszmegállók környékét mentesítik a hótól és a síkosságtól. Mindazonáltal a folyamatos havazás miatt arra is felhívjuk a figyelmet, hogy az autósok csak téli gumival induljanak útnak – tanácsolta Kosztka András.10.01 - Hogyan vezessenek, amikor havazik? Jó tanácsok a rendőrségtől itt. Keresztbe fordult egy kamion a 82-es főúton, Veszprémvarsánynál, a 42-es kilométernél. A pannonhalmi hivatásos és a veszprémvarsányi önkéntes tűzoltók megkezdték a műszaki mentést, jelenleg a mentődarut várják. A baleset helyszínén a főutat lezárták, a forgalmat Veszprémvarsányon keresztül elterelik - tájékoztat a katasztrófavédelem. Az Időkép felvétele a behavazott Fertőszentmiklósról.Az autóbuszok szerda hajnaltól az eredeti menetrend szerint közlekednek. Részletek itt >> a 105-ös km-nél két autó karambolozott. A félpályás lezárásnál rendőrök irányítják a forgalmat - írja az Útinform. kedd reggeli összesítése alapján mintegy 330 munkagépe végezte a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat folyamatos rotációban az országos közúthálózaton. A preventív beavatkozásokat, vagyis az alászórási munkákat valamennyi területen elvégezték, kedd reggelig összesen mintegy 5000 tonna sót és 350 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a szakemberek. A hóeltakarítási munkákat hétfő este óta ütemezetten látja el a társaság. Ez azt jelenti, hogy első körben a gyorsforgalmi- és főutakon avatkoznak be, majd ezt követik a mellékutak. Az egyes területekre előre beosztott munkagépek körülbelül 30-50 kilométernyi utat tudnak egy fordulókörrel bejárni, egy ilyen beavatkozás, függően a forgalom nagyságától és a beavatkozási igényektől, domborzattól, mintegy 2-5 órát vehet igénybe, amit bizonyos esetekben többször is meg kell ismételni, főleg intenzív havazás esetén.készenléti ügyeletben lévő állománya február 20-án, éjfél és éjjel egy óra között megkezdte a csúszásmentesítést a város legforgalmasabb útszakaszain - közölték kedden reggel.. A síkos útfelületek kialakulását „alásózással" előzték meg. A munka folytatódik, amíg az időjárási körülmények indokolják.A főutakat, a forgalmas városi szakaszokat nagygépek, a belvárosi, szűkebb utcákat kisebb sószóró járművek, a buszmegállókat, gyalogátkelőhelyeket kézi erővel síkosságmentesítették. A Győr-Szol Zrt. által mozgósítható valamennyi gép és az ügyeletei készenlétben lévő valamennyi dolgozó részt vett a munkálatokban.A reggeli órákban ismét megindult havazás miatt a szolgáltató a készenlétet továbbra is fenntartja, a továbbiakban szükséges beavatkozásokat az időjárási körülmények alakulásának figyelembe vételével végzik el

A Dunántúlon, valamint Bács-Kiskun megyében havazik, Pest megye déli részén szállingózik a hó, a délkeleti országrészben pedig havas eső, eső esik. Az ország többi részén jelenleg csapadékmentes az idő. A gyorsforgalmi utak, a főbb- és alsóbbrendű útvonalak mindenhol járhatók, de a Dunántúl déli és nyugati részén télies útviszonyokra készüljenek, ott még átmenetileg lehet havas, latyakos szakaszokra számítani. A látási viszonyok általában mindenhol jók, viszont Pápa térségében 300 méter alá csökkent a látótávolság az intenzív havazás miatt.- Olvasónk beszámolója szerint a 85-ös főút Kapuvár és Csorna között vastagon havas volt kedden reggel 6 órakor, a kocsisor körülbelül 60-70 kilométer/órás sebességgel haladt. Az M85-ös burkolata vizes.A Kecskemét-Mosonmagyaróvár tengelytől délnyugatra mindenhol havazik, Csongrád és Békés megyéből pedig esőt, havas esőt jeleztek mérnökségeink. Az ország többi részén borult, felhős az ég, de csapadékmentes az időjárás.A gyorsforgalmi utak, valamint a fő- és mellékutak burkolata a preventív sózástól nedves, vizes, a keleti országrészben száraz, de a csapadékos területeken – Baranya, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyében, valamint a Kisalföld és Tolna megye déli területein – még számítani kell havas, latyakos, hókásás szakaszokra.A látási viszonyok általában mindenhol jók, viszont a Nyugat-Dunántúlon 300 méter alá csökkent a látótávolság az intenzív havazás miatt.

- A hétfői napsütéses idő után keddtől egészen péntekig újra az évszaknak megfelelő, télies idő várható. A dunántúli megyékben ráadásul szinte végig havazás várható, egyes térségekben 15-20 centiméternyi friss hó is hullhat egyes napokon. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a havazással várhatóan érintett területeken valamennyi hóeltakarító eszközét készültségbe helyezte, a szükséges megelőző szórásokat már ma megkezdi, a következő napok beavatkozásait pedig megerősített irányító személyzettel látja el. Az autósokat arra kérik a szakemberek, hogy a következő napokban fokozott óvatossággal vezessenek, utazás előtt pedig tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján keddtől-péntekig az ország Dunától nyugatra eső területein jelentős mennyiségű friss hó várható, kedden elsősorban Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében, szerdán pedig a teljes Dunántúlon, illetve a Duna-Tisza közén is. A jelenlegi előrejelzések alapján keleten és észak-keleten nem várható havazás, de főleg az éjszakai hőmérsékletek nulla fok alá süllyednek majd ezekben a térségekben is.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. továbbra is valamennyi sószórásra és hóekézésre alkalmas gépjárművével elvégzi a szükséges preventív beavatkozásokat, vagyis, hogy megakadályozza leeső hó letapadását a burkolatra. A havazás előrehaladtával kerülhet sor a hóeltakarításra, amikor ekézhető vastagságot ért el a friss hó. A társaság a havazással érintett területeken a következő napokban is ütemezetten látja majd el ezen hóeltakarítási munkákat. Ez azt jelenti, hogy első körben a gyorsforgalmi- és főutakon avatkoznak be, majd ezt követik a mellékutak. Az egyes területekre előre beosztott munkagépek körülbelül 30-50 kilométernyi utat tudnak egy fordulókörrel bejárni, egy ilyen beavatkozás, függően a forgalom nagyságától és a beavatkozási igényektől, domborzattól, mintegy 2-5 órát vehet igénybe, amit bizonyos esetekben többször is meg kell ismételni. Főleg a magasabban fekvő dunántúli területeken több napon át is 10-15 centiméternyi friss hó is hullhat, a társaság folyamatos munkavégzése mellett így időszakosan télies útviszonyok lehetnek majd egyes térségekben. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezért az irányító ügyeleti szolgálatot is megerősíti a várhatóan megnövekedő bevetésirányítási feladatok miatt. A november 10-től kezdődő téli üzemeltetési időszakban, egészen a mai napig egyébként összesen mintegy 161 ezer tonna útszóró sót és 1,16 millió liter kálcium-klorid oldatot használt fel a közútkezelő a síkosságmentesítési munkái során. A 2016-17-es teljes téli szezonhoz képest ez mintegy 45 százalékkal több anyagfelhasználást jelent.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri az autósokat, hogy a következő napokban is fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők: http://utinform.hu/hirek/ut-es-latasi-viszonyok-a-kozutakon-2017-2018

Korábban írtuk - Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére kedd éjfélig

Győr-Moson-Sopron - Havazás - 12 óra alatt 5 cm-t meghaladó friss hó hullhat.

Délutánig az alkalmazott kritériumoknak megfelelő veszélyes időjárási jelenség nem várható. Késő délutántól a dél felől felvonuló felhőzetből ismét esőre, havas esőre, havazásra lehet számítani. Kedd éjfélig a Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken (kb. 250-300 m felett) változó intenzitású (jellemzően gyenge vagy közepes) havazás, havas eső várható. Kedd éjfélig a várható friss, tapadó hóréteg többnyire lepel és 12 cm közé becsülhető, délnyugaton és a Dunántúli hegyekben a legnagyobb értékkel. Emellett kisebb körzetekben akár 15 cm körüli vagy azt meghaladó hó is hullhat - írta a met.hu.A Dunától keletre, síkvidéken inkább az eső, havas eső lesz jellemző, amely időnként havazásba válthat. Ezeken a tájakon kedd késő estig inkább csak néhol lehet lepel - 1, 2 cm-es hóréteg. Napközben a lehulló hó a legtöbb helyen olvadni fog. Éjjel átmenetileg néhol ónos esőt sem lehet egyértelműen kizárni. (esélye kisebb mint 20%).Kitekintés: Várhatóan péntekig folytatódik a vegyes csapadék, a Dunántúlon és a magasabban fekvő helyeken gyakran havazással, ott szombat reggelig több helyen jelentős vagy vastag (akár > 20-35* cm) hótakaró is kialakulhat. Felhívjuk a figyelmet, hogy egy adott területen naponta többször is változhat a csapadék halmazállapota. Emellett a helyzet jelentős bizonytalansággal* terhelt, ezért akinek szükséges érdemes a szokásosnál gyakrabban tájékozódni az aktuális és várható időjárási viszonyokról!