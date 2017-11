Havazás - sok téli fotó - Sopronban 12 centis hó - Baleset az M1-esen Lébénynél és Nagyszentjánosnál, fotók

Ön szerint milyenek a megye útjai? Mit látott? Fotózzon! tudosio@kisalfold.hu

Az útinfrom tájékoztatása szerint két autó karambolozott, a leálló sávot foglalják el, a főpályán nincs korlátozás, de lelassult a forgalom.Országszerte csapadékos az idő.n, illetve Vác térségében, Balassagyarmat környékén intenzíven havazik. Veszprém megye nyugati, míg Pest megye északi területein, valamint, Tatabánya, Esztergom, Bicske, Heves, Salgótarján, Putnok, Edelény közelében szállingózik a hó vagy havas eső esik. Az ország többi részén az eső esik.A gyorsforgalmi utak vizesek, nedvesek és sónedvesek. A főutak burkolata túlnyomórészt vizes, nedves, de Balassagyarmat térségében havas, az északnyugati határszélen latyakos. A mellékutak az északnyugati és északi határ mentén, illetve Zalaegerszeg közelében latyakosak, havasak és hókásásak. A látási viszonyok általában kielégítőek, helyenként párás a levegő. Gyenge vagy mérsékelt a légmozgás, de Solt és Szántód tájékán élénk szél fúj.

- "Csütörtökön délelőtt 10 órakor készült fotón jól látható a kontraszt. Aki a Magyar utcai Kórházba akar menni az jobban teszi ha kerékpárral megy, ugyanis a gyalogjárda nincs takarítva, csúszós latyakos" - írtaolvasónk, és fotókat is küldött.

9.35 - A Győr-Szol Zrt. készenléti ügyeletben lévő állománya november 30-án, a kora hajnali órákban megkezdte a csúszásmentesítést a város legforgalmasabb útszakaszain. A munka a délelőtti órákba is tart, és mindaddig folytatódik, amíg az időjárási körülmények indokolják.

Csorna - olvasónk fotója

A társaság munkatársai és járművei a technológiai előírásoknak megfelelően elsőként a hidakon és a felüljárókon, tömegközlekedési útvonalakon dolgoztak, ugyanakkor szóróanyag került a főbb utak és a buszmegállók burkolatira, valamint a közterületi járdákra és terekre.A főutakat, a forgalmas városi szakaszokat nagygépek, a belvárosi, szűkebb utcákat kisebb járművek, a buszmegállókat, gyalogátkelőhelyeket kézi erővel síkosságmentesítik illetve takarítják. A szolgáltató felhívja a közlekedők figyelmét, hogy megfelelően felkészített és téli gumival felszerelt járművel induljanak útnak. A speciális körülmények között hosszabb menetidővel kell számolni, ezért célszerű hamarabb elindulni., továbbá Komárom-Esztergom megye nyugati részén, illetve Sárvár, Veszprém, Vác, Eger és Szikszó térségében havazik, Balassagyarmat környékén intenzíven havazik. Veszprém megye nyugati, míg Pest megye északi területein, valamint Tatabánya, Esztergom, Bicske, Heves, Salgótarján, Putnok, Edelény közelében szállingózik a hó vagy havas eső esik. Az ország többi részén az eső esik.A gyorsforgalmi utak vizesek, nedvesek és sónedvesek. A főutak burkolata túlnyomórészt vizes, nedves. A mellékutak az északnyugati határ mentén latyakosak, havasak és hókásásak. A látási viszonyok általában kielégítőek, helyenként párás a levegő.közötti a belátható út hossza.Gyenge vagy mérsékelt a légmozgás, de Solt, Baja és Hódmezővásárhely tájékán élénk szél fúj.- Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 103-as km-nél baleset miatt leállították a forgalmat, több km-es a torlódás. A forgalmat Komáromnál a 85-ös kihajtónál az 1-es főút felé terelik el - közölte az útinform. Részletek >> A Dunántúlon Vas és, továbbá Balassagyarmat térségében havazik,és Szombathely környékén intenzív havazás kezdődött az éjszaka. Az északi határszélen is szállingózik a hó vagy havas eső esik, csakúgy, mint, továbbá Vasvár, Veszprém és Martonvásár környékén. Az ország délnyugati és középső területein esik az eső, és a keleti megyékben is borult, felhős az ég.A gyorsforgalmi utak burkolata többnyire sónedves vagy vizes,A fő- és a mellékutak burkolata túlnyomórészt vizes, nedves.míg északkeleten a magasabban fekvő területeken többnyire sónedves vagy latyakos a burkolat.A látási viszonyok általában kielégítőek, de Vasvár közelében 100 és 300 m közötti a belátható út hossza.- Sopronban 23.55 óta folyamatosan havazik, a hajnali órákban erős intenzitással.az OMSZ Soproni Főállomásán - közölte a kisalfold.hu-val Kiss Márton, észlelőhálózati koordinátor (Országos Meteorológiai Szolgálat Soproni Főállomás).A reggelig lehullott csapadék 18,4 mm volt, ami egyharmada a novemberi átlagos havi csapadékmennyiségnek. A hőmérséklet 7 órakor -0.2 fok.Délig további, változó intenzitású havazás várható.

Az útinform térképe a főutak állapotáról

- Olvasónk beszámolója szerint a 85-ös főút Kapuvár és Csorna között reggel fél 6 és 6 óra között nagyon rossz állapotban volt, vastagon hó borította. Olvasónk megjegyezte, csak amiatt volt járható a főút, mert a hó olvadt is.Az M85-ös főút Csorna és Enese között szakasza sem volt jobb állapotba - folytatta olvasónk. A gyorsforgalmin 80-90 kilométer/órás sebességgel haladt a kocsisor. Az út havas.A Dunántúlon Vas ésn, továbbá Balassagyarmat térségében havazik, Lébény és Szombathely környékén i. Az északi határszélen is szállingózik a hó vagy havas eső esik, csakúgy, mint az M1-es autópálya teljes vonalán, továbbá Vasvár, Veszprém és Martonvásár környékén. Az ország délnyugati és középső területein esik az eső, és a keleti megyékben is borult, felhős az ég.A gyorsforgalmi utak burkolata többnyire sónedves vagy vizes, azA fő- és a mellékutak burkolata túlnyomórészt vizes, nedves. Az északnyugati határszélen latyakos, havas és hókásás szakaszok is előfordulnak, míg északkeleten a magasabban fekvő területeken többnyire sónedves vagy latyakos a burkolat.

A látási viszonyok általában kielégítőek, de Vasvár közelében 100 és 300 m közötti a belátható út hossza. Gyenge vagy mérsékelt a légmozgás. A hőmérséklet -2 C fok és +5 C fok között változik.Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére csütörtök éjféligA délnyugat felől vonuló csapadékzónából jellemzően délutánig a Zala-Veszprém-Fejér sávban, valamint késő délutánig Pest és Nógrád megyében várható az eddig leesett 10-25 mm csapadékon kívül még kb 5-10 mm körüli mennyiség, így összességében az említett területeken ~15-30 mm közötti csapadék várható. A délutáni óráktól egyre inkább csökken a csapadékhajlam.Napközben az Észak-Dunántúl egyes részein, valamint az Északi-középhegység északi területén hullhat lepel-8 cm hó. Az 5 cm feletti hómennyiség leginkább Nógrád és a Dunakanyar térségében valószínű. Az Északi-középhegységben és a Bakonyban 300-400 m felett 5-15, a Börzsönyben, Dunazug-hegyvidék magasabb részein pedig 15-25, néhol esetleg ~30 cm friss hóréteg is kialakulhat. A felsorolt területektől délre a halmazállapot egyre inkább havasesőbe, esőbe megy át. Mj: a hőmérséklet az ország északi felén többnyire fagypont körül ingadozik, emiatt a halmazállapot és így a felhalmozódó hó mennyisége is bizonytalansággal terhelt.SZÉL: A Délkelet-Alföldön csütörtök délelőtt a délnyugati szelet egy-egy viharos lökés kísérheti.