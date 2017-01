Havazás - 86 hókotró az utakon, 1-4 centi friss hó hullott eddig

Ön mit tapasztalt csütörtök reggel az utakon? Küldjön fotót: ? Küldjön fotót: tudosito@kisalfold.hu

Szórógépek dolgoznak az M1-es autópálya teljes szakaszán, az M7-esen Budapest és Székesfehérvár között, az M3-ason, valamint az M0-s körgyűrűn. A konvojban közlekedő munkagépek mögött lassabb tempóra kell számítani.

- közölte a társaság csütörtökön reggel.Az ország nyugati felén csapadékmentes az idő, de borult, felhős az ég. A Duna-Tisza közén a havazás elállt, már csak Szentendre és Gyöngyös környékén szállingózik a hó. A Tiszántúlon Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Csongrád megyében, illetve Sarkad térségében azonban változó intenzitással havazik.Az eddig lehullott hó vastagsága 1-4 cm között változik országszerte.A Magyar Közút Zrt. a havazásban érintett területeken folyamatosan dolgozik az úthálózat hó- és síkosság-mentesítésén: hajnalban csaknem 270, jelenleg pedig 86 munkagépe van munkában.Az Útinform tájékoztatása szerint a gyorsforgalmi utak burkolata jobbára a kiszórt olvasztóanyagok hatására nedves, az M3-as autópálya káli szakasza kissé latyakos, a főutak nagy része pedig nedves, sónedves.Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg Hajdú Bihar és Békés megyében helyenként vékony rétegben havas, letaposott havas vagy latyakos szakaszokra kell számítani. A mellékutakon a Dunántúl északi felén, az Északi-középhegység területén és a Tiszántúl nagy részén téli útviszonyok a jellemzők: havas, hókásás, letaposott havas, latyakos az alsóbbrendű utak burkolata.A hőmérséklet a Dunántúlon mínusz 7 és mínusz 2 Celsius fok között változik, keleten a leghidegebb területeken (Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében) mínusz 11 C fok is lehet.A látási viszonyok nem nehezítik a közlekedést, de a havazás érintette területeken csökkenhet a látótávolság.Többnyire gyenge vagy mérsékelt a légmozgás, de Fejér, Tolna és Baranya megyében néhol közepes, Székesfehérvár területén viharos erejű széllökésekre kell számítani - közölte az Útinform.A havazásban érintett területeken folyamatos a síkosság-mentesítés, a gyorsforgalmi utak burkolata jobbára sónedves, az M3-as vonalán Káli térségében latyakos. A főutak nagy része nedves, sónedves. Helyenként vékony rétegben havas, letaposott havas és latyakos szakaszokkal lehet találkozni Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Hajdú Bihar megyében. Az ország északi felében és a keleti megyékben télies útviszonyokra kell készülni a legtöbb alsóbbrendű úton.A hőmérséklet a Dunántúlon -7 és -2 C fok között változik, keleten a leghidegebb területeken (Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében) – 11 C fok is lehet.A látási viszonyok nem nehezítik a közlekedést, de a havazás érintette területeken csökkenhet a látótávolság., az M7-esen Budapest és Székesfehérvár között, az M3-ason, valamint az M0-s körgyűrűn. A konvojban közlekedő munkagépek mögött lassabb tempóra kell számítani - írja az Útinform.- A 82-es és a 83-as győri bevezető szakaszán lépésben haladt a forgalom csütörtök fél 9 körül. Az utak latyakosak, hókásásak, figyelni kell, de több autós talán a kelleténél lassabban halad, és ezzel hozzájárul a kocsisor feltorlódásához - jelezte olvasónk. A 81-es főút Győr közelében tiszta, viszonylag jól járható.Eddig két kisebb balesetről tudunk, az egyik a szigetközi úton, a másik az M1-esen történt. Egyik sem jelent akadályt a közlekedésben, és senki nem sérült meg a balesetekben.7.40 -A Maximum hőmérsékletek az ország jelentős részén +3, +5 fok körül alakulnak majd, így az éjszaka lehullott hó, gyorsan olvadni fog - írta a met.hu.A késő délelőtti, déli órákra nyugat felől fokozatosan mindenütt megszűnik a kisebb havazás (ált. lepel - 2 cm, kisebb körzetekben azonban ennél több is hullhat). A helyenként erős délnyugati, nyugati szél itt-ott hordhatja a havat.jelenleg a Duna vonalától keletre eső területeken sokfelé változó intenzitással havazik. A nyugati területeken már csak elvétve szállingózik a hó. A lehullott hó mennyisége lepel és 6 cm között változik országszerte.A havazásban érintett területeken folyamatos a síkosság-mentesítés, a gyorsforgalmi utak burkolata jobbára sónedves.Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Hajdú Bihar megyében. Az ország északi felében és a keleti megyékben télies útviszonyokra lehet számítani a legtöbb alsóbbrendű úton.A síkosság-mentesítésben jelenleg közel 200 munkagép vesz részt országszerte.A hőmérséklet a Dunántúlon –9 és +2 (Sopron és Kőszeg térsége), míg keleten –12 és –7 fok között változik.Korlátozott látási viszonyokra legfeljebb intenzív havazás esetén lehet számítani. Többnyire gyenge vagy mérsékelt a légmozgás, de időnként megélénkül a délies szél.