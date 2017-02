Hatalmas a köd, baleset Győrben - Ködlámpa rajongó vagy? Ez a te napod lehet

Ön mit tapasztalt? Küldjön fotót: tudosito@kisalfold.hu

- Olvasónk tudósítása szerint baleset történt Győrben a pápai úton >> - Nagy ködről számolt be olvasónk, aki az M85-sön autózott Csorna és Győr között. Körülbelül 100 méter a látótávolság.Az ország nagy részén kialakult köd, sűrű köd napközben a legtöbb helyen ritkul, vagy megemelkedik. Nagyobb eséllyel a Dunántúl középső és keleti felén és a középső országrészben ugyanakkor tartósan ködös területek is maradhatnak, napnyugtától pedig a kevésbé felhős tájakon is romlanak a látási viszonyok.A ködös, borult területeken hószállingózás, ónos szitálás bárhol kialakulhat.

A Dunántúlon a Duna-Tisza közén és az északi megyékben sokfelé ködös, párás a levegő, közepesek a látási viszonyok, általában 100 és 300 m között változik a látótávolság. Sűrű ködre készüljenek Veszprém és Kaposvár környékén, Fejér és Tolna megye nagy részén, valamint Solt, Kiskunhalas és Makó tájékán, ott a belátható útszakasz 50 m körüli.