Győrben fa dőlt az útra, Sopronban víztornyot tépázott meg a szél, fotó - 90 km/óránál is nagyobb szél támad

Viharos széllel érkezik a rekordközeli meleg a jövő hét első napjaiban - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján. Az MTI-hez vasárnap eljuttatott országos, középtávú előrejelzés szerint a hét elején akár 18 fok is lehet, a hét második felében ismét lehűlés jön, havas eső, hó is eshet. Hétfőn északkeleten túlnyomóan borult lesz az ég, de egyre kevesebb helyen várható eső, az északkeleti határnál délelőtt még vegyes halmazállapotú csapadék is lehet. Az ország nagyobb részén rövid napos időszakok is lehetnek, legfeljebb néhol eshet gyengén az eső. A déli szél erős, nagy területen viharos lesz.és Vas megyére másodfokú figyelmeztetést is kiadtak, mert 90 kilométer/óránál erősebb széllökések is lehetnek. Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém és Zala megyében elsőfokú a figyelmeztetés. Hétfőn a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 5 Celsius-fok között valószínű. A nappali maximumok többnyire 9-14, az ország északkeleti harmadában 3-8 fok között alakulnak.

Még kedden is erős, kezdetben helyenként viharos lesz a szél, majd folyamatosan gyengül a légmozgás. Délelőtt még napos időre lehet számítani, délutántól viszont a Nyugat-Dunántúlon, estétől a középső országrészben is többfelé elered az eső. A leghidegebb órákban általában 5-10, a szeles Nyugat-Dunántúlon 10-13, a szélvédett észak-magyarországi völgyekben 2-5 Celsius-fok lehet. Napközben az Északi-középhegység északi részén 10-13, másutt 13-18 fokig melegszik a levegő.Szerdára virradó éjszaka és a reggeli, délelőtti órákban sokfelé várható eső, zápor - a hegyekbe havas eső, hó - majd északnyugat felől szűnik a csapadék. A minimumhőmérséklet 1-7, a maximumhőmérséklet 3-8 fok között várható.Csütörtökre nagy területen köd képződik, amely délelőtt nagyrészt feloszlik, hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap. Késő délutántól viszont szórványosan eső is lehet, többfelé megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet. A nappali maximumok általában 5-11 fok között, de az Északi-középhegység térségében 5 fok alatt alakulnak.Pénteken és szombaton borús idő várható sokfelé esővel, záporral, erős széllel. A minimumhőmérséklet pénteken 2-8, szombaton 1-6 fok között valószínű. A maximumok pénteken 6-11, szombaton 3-8 fok között alakulnak.Vasárnap keleten még esőre, másutt többfelé havazásra, havas esőre kell készülni. A szél is erős, a Dunántúlon nagy területen viharos lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3, a legmagasabb 0 és plusz 5 fok között valószínű.Csapadék: az Északi-középhegység térségében a ma esti óráktól a hétfő hajnali órákig síkvidéken havazás valószínű (lepel-3 cm, Borsod megye északnyugati részén esetleg efelett), amely egyre inkább havasesőbe, esőbe vált át a hétfő reggeli órákban. Kis területen északkeleten átmeneti ónos eső nem zárható ki.vasárnap délutántól, kora estétől előreláthatólag gyakrabban az éjféli órákig a Dunántúl északnyugati felén, északi részein viharos (60-85 km/h) széllökések kísérhetik a délnyugati szelet. Az éjszaka második felében átmeneti gyengülést követően, hétfő délelőttől, éjfélig a Dunántúl északnyugati, nyugati részein gyakrabban 70 km/h feletti, illetve időnként egy-egy 85-90 körüli vagy akár efeletti széllökés valószínű.Eleinte borult lesz az ég, majd délnyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Délután, este inkább magas-szintű felhők lesznek az égen. Reggel, délelőtt hozzávetőlegesen a Budapest-Békéscsaba vonaltól északra lehet többfelé eső, az ÉK-i határszélen reggel havazás is. Délután már csak helyenként fordulhat elő kisebb eső. A déli szél erős, a Dunántúlon nagy területen viharos lesz, a Kisalföldön 100 km/h-s széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +5 fok között várható, de ez vasárnap késő este áll be. Ezt követően lassan melegszik a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 8 és 15, az északkeleti megyékben 3 és 7 fok között valószínű.