Győr és Csorna környékén már havazik - Hófúvásra figyelmeztetnek! Vizesek az utak

A 83-as főúton 13-as km-nél két baleset is történt. Rendőrök irányítják a forgalmat.A társaság munkatársai és járművei elsőként a hidakon és a felüljárókon, a közösségi közlekedés elősegítésére tömegközlekedési útvonalakon dolgoztak, ugyanakkor szóróanyag került a főbb utak és a buszmegállók burkolatira, valamint a közterületi járdákra és terekre.A munkát koordináló Győr-Szol Zrt. a havazás erősödése miatt a síkosság mentesítésben és a hó eltakarításban résztvevő teljes állományát készültségbe helyezte.A télies időjárás, a havazás miatt csúszásveszély alakult ki a vízpartokon is. A győri folyópartok mentén elkészült új szakaszok több pontján figyelmeztető táblák jelzik a fokozott balesetveszélyt, így ezeket a sétálóutakat mindenki saját felelősségére használhatja.- Környén, a Tatai úton, a 48-as km-nél két autó karambolozott. A fél útpályát lezárták - közölte az útinform.A Dunántúlon változó intenzitással havazik, illetve szállingózik a hó. Baja és Kiskunhalas térségéből is havazást jeleztek. Nógrád és Heves megye egyes területein szállingózik a hó.A gyorsforgalmi utak és a főutak jellemzően sónedvesek, vizesek. A mellékutak a Bakonyban havasak, Zala megyében, valamint Somogy és Baranya megye déli területein latyakosak. Békés és Csongrád megye déli részein száraz az úthálózat. A látási viszonyok többnyire jók, sűrűbb ködöt csak Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyéből jeleztek, arra 100 és 300 m közötti a látótávolság. Ófehértó környékén rosszak a látási viszonyok.Szélcsend van, vagy gyenge a légmozgás, mindössze Vas és Zala megyében fúj közepes erejű szél.Havazás: gyenge vagy helyenként közepes intenzitású havazásra lehet számítani, gyengébb csapadék intenzitás esetén havas eső, eső valószínű.Délelőttig síkvidéken általában lepel-2 cm vizes megmaradó hó elsősorban a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében valószínűbb. Délelőttől a Dunántúlon és az Északi-középhegységben általában havazás, havas eső valószínű, a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon a havas eső, hó mellett délután már elszórtan az eső is eshet. A napközben 0 fok feletti hőmérsékletek miatt, síkvidéken hógyarapodás kisebb területen valószínű. A Dunántúl egyes részein, estétől az Északi-középhegység térségében lepel-5 cm megmaradó hó hullhat. A 350 méter feletti részeken, elsősorban a Dunántúli-középhegységben 10 cm feletti hó is hullhat kedd éjfélig.Hófúvás: Vas megyében és Veszprém megye nyugati részein esetleg gyengébb hóátfúvás sem kizárt az időnként megerősödő (45-60 km/h) északnyugati szél hatására.A Dunántúlon és az Északi-középhegységben többfelé szállingózik a hó,és Pécs környékén, Pest és Nógrád megye északi részén eső vagy havaseső esik. Az Alföldön csapadékmentes az idő.A fő- és a mellékutak vizesek vagy sónedvesek, Somogy és Baranya megye déli harmadán többfelé latyakosak, erre 1 és 4 cm közötti friss hó hullott. Békés és Csongrád megye déli területein szárazak.A látási viszonyok többnyire jók, sűrűbb ködöt csak Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyéből jeleztek, arra 100 és 300 m közötti a látótávolság. Kecskemét, Baja és Mohács környékén sűrűbb ködfoltok alakultak ki.Szélcsendes az idő, vagy gyenge a légmozgás, mindössze Vas és

Az OMSZ előrejelzése szerint kedd hajnalig erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé várható havazás, havas eső, helyenként az eső is eshet. Az északi, északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -3 fok között valószínű.Aztán kedd reggeltől túlnyomóan borult lesz az ég, többfelé várható csapadék. A Dunántúlon és az Északi-középhegységben általában havazás, havas eső valószínű, a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon a havas eső, hó mellett délután már elszórtan az eső is eshet. Megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon megerősödik az északi, északkeleti szél, emiatt ott néhol hófúvás sem kizárt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet +1 és -3 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között alakul.